Lotus Elise S2/S3 - Facelift Friday

In de rubriek Facelift Friday zetten we van een bepaald model het origineel en de gefacelifte versie naast elkaar, waarna we de eenvoudige vraag stellen: welke is mooier?

Met de relatief zware Emira en de loodzware Eletre lijkt het erop dat Lotus definitief een andere weg in slaat en zijn kernwaarden laat voor wat het is. Nog niet zo lang geleden was dat anders, zoals bij de Lotus Elise S2 en S3.

Kort voor de introductie van de Emira nam Lotus afscheid van de Elise en diens heftiger broertje, de Exige. De Elise in kwestie is de Series 3, of S3, de derde en laatste editie van dit compacte en lichte pretmodel. De eerste Elise verscheen in 1996 en was toen op zijn beurt het begin van een nieuw Lotus-tijdperk, maar dan wel een tijdperk waarin een laag gewicht, eenvoud en betaalbaarheid nog een rol speelden. De S1 werd in 2001 afgelost door de Series 2. Die deelde wel zijn chassis met het origineel, maar kreeg een compleet eigen koetswerk en was dus in die zin een geheel nieuw model.

Dat was anders bij de overgang van de Series 2 naar de Series 3 in 2010. Die wijziging concentreerde zich op het cosmetische en bracht een strakkere neus naar de kleine Lotus. Een nieuwe vorm voor de luchtinlaat, een meer opgeruimde voorbumper met anders gevormde en kleinere luchtinlaten en strakkere koplampen uit één stuk doen hem daadwerkelijk moderner ogen. Aan de achterkant spotten we een nieuwe motor-afdekking en een hoger gepositioneerde kentekenplaat, die zodoende plaatsmaakt voor een anders gevormde diffuser met een centraal gepositioneerde uitlaat. Strakker? Zeker! Beter? Zeg het maar!



