Lotus neemt afscheid van Elise en Exige

De laatste jaren introduceerde Lotus om de haverklap een nieuwe variant van de Elise en Exige en ook nu tilt de kleine sportwagenfabrikant nieuwe versies van dat lichtgewicht tweetal op het podium. Dat is nu voor het laatst. Lotus kondigde onlangs namelijk officieel de komst aan van opvolgers van de Elise en Exige. De laatste speciale edities die Lotus voor die twee modellen introduceert, zijn de Final Editions. Lotus omschrijft ze als modellen die het einde inluiden voor de Elise en Exige, wat er mogelijk zelfs op wijst dat de opvolgers andere modelnamen krijgen. Goed nieuws: de Final Editions van de Elise en Exige brengen ook een vermogenstoename met zich mee,

Lotus Elise

De Lotus Elise Sport 240 Final Edition is de variant die de Sport 220-versie vervangt. De Elise Sport 240 Final Edition is dankzij een anders afgestelde versie van de bekende van Toyota afkomstige 1.8 met supercharger goed voor 243 pk en 244 Nm. Daarmee is -ie 23 pk krachtiger dan de Sport 220. Een sprintje vanuit stilstand naar 97 km/h (60 mph) is in 4,1 tellen voorbij. Dat maakt 'm 0,1 seconde rapper dan het origineel. De Elise 240 Final Edition staat op lichtmetaal dat 0,5 kilo lichter is dan dat van de Sport 220, maar dat is niet de enige gewichtsreductie. Lotus geeft de Final Edition onder meer een kunststof achterruit en een uit koolstofvezel vervaardigde kap die de motor afdekt. De Sport 240 Final Edition blijft met een wagengewicht van 898 kilo net onder de 900 kilo en daarmee is -ie 24 kilo lichter dan de Sport 220 die hij vervangt.

De Elise Final Edition is ook als Cup 250 te krijgen, een 246 pk en 250 Nm krachtige variant waarvan het vermogen ongewijzigd blijft. Lotus zet deze met aerodynamisch spoilerwerk uitgeruste Elise op speciaal lichtmetaal en geeft 'm aanpasbare veren en speciale Bilstein-dempers. De Cup 250 Final Edition krijgt net als de Sport 240 Final Edition een kunststof achterruit en een lichtgewicht accu die het wagengewicht op 931 kilo brengen.

De Final Editions van de Elise zijn zowel te krijgen met twee verschillende digitale klokkenwinkels. Er is een exemplaar dat reguliere klokken laat zien en een versie waarvan de weergave sterker lijkt op die van een raceauto. Lotus hangt verder onder meer een nieuw met leer en Alcantara bekleed stuurwiel in het tweetal. Zowel de Elise Sport 240 als Elise Cup 250 is in nieuwe kleuren verkrijgbaar, waaronder de kleur Racing Green waarin de oer-Elise in 1995 tijdens de IAA van Frankfurt debuteerde.

Lotus Exige

Nieuw in het Exige-gamma is de Sport 390, met een tot 403 pk en 420 Nm opgeschroefde Toyota 3.5 V6 met supercharger die de 355 pk sterke Exige Sport 350 vervangt. De 1.138 kilo lichte Lotus dendert in 3,7 seconden naar 97 km/h (60 mph) en heeft een topsnelheid van 277 km/h. Het spoilerwerk wekt op topsnelheid 115 kilo aan neerwaartse druk op.

Ook de Exige Sport 410 overleeft de komst van de Final Editions niet. De Exige Sport 410 maakt plaats voor de 10 pk krachtigere Exige Sport 420 Final Edition. Deze 426 pk en 427 Nm krachtige versie helpt de 1.110 kilo wegende Lotus in 3,3 seconden naar 97 km/h en levert 'm een topsnelheid op van 290 km/h.

De absolute topper van de Exige-familie is en blijft de Exige Cup 430, een 436 pk en 440 Nm krachtige variant die nu ook een Final Edition krijgt. De specificaties blijven indrukwekkend. De 1.110 kilo wegende Brit ramt zich in 3,2 tellen naar 97 km/h en gooit bij 280 km/h de handdoek in de ring. Zijn topsnelheid is lager dan die van de Exige Sport 410, onder meer het resultaat van uitbundiger spoilerwerk dat bij een snelheid van 160 km/h al 171 kilo aan neerwaartse druk levert. De Exite Sport 410 genereert dezelfde hoeveelheid neerwaartse druk pas bij een snelheid van 274 km/h. De Exige Cup 430 is altijd voorzien van een reeks uit koolstofvezel onderdelen. Het dak, de voorklep en de motorkap achter zijn net als de verstelbare achterspoiler uit het lichtgewicht materiaal vervaardigd. De Cup 430 heeft extra krachtigere AP Racing-remmerij en een titanium uitlaatsysteem.

De Final Editions van de Exige zijn net als de Elise in nieuwe kleuren te bestellen en voorzien van een digitaal instrumentarium. Ongetwijfeld komt Lotus op een later moment met Final Editions van de Evora. De Elise, Exige en Evora zijn samen goed geweest voor zo'n 55.000 verkochte exemplaren, meer dan de helft van het aantal auto's dat Lotus heeft geproduceerd.