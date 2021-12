Lotus Elise (1998) - Liefhebber Gezocht

In de onregelmatig terugkerende rubriek 'Liefhebber gezocht' lichten we een opvallende youngtimer of klassieker uit het occasionaanbod van AutoWeek.nl uit. Een auto die in onze ogen (om wat voor reden dan ook) een echte liefhebber als nieuwe eigenaar verdient!

Lotus heeft de laatste Elise, Exige en Evora gebouwd. Daarmee sluit in zekere zin het boek voor het oude Lotus, daar de toekomst grotere en bovendien elektrische modellen brengt. Met een zekere weemoed brengen we je daarom graag deze eerste generatie Elise onder de aandacht.

Terwijl 2021 langzaam op zijn einde loopt, valt ook het doek voor één van de grootste namen uit de Britse autogeschiedenis: de Lotus Elise. Samen met broertjes Exige en Evora zwaait de succesvolle tweezitter af, na 25 prachtige jaren. Gelukkig eindigt daarmee niet hele verhaal van de Elise, want er zijn natuurlijk nog tal van gebruikte exemplaren onder ons. Het aanbod in Nederland puilt echter niet uit en zeker de eerste generatie is redelijk zeldzaam. Toch hebben we een mooi exemplaar gevonden dat braaf staat te wachten op de volgende eigenaar om van een brede glimlach te voorzien.

Deze Elise komt uit 1998, dus uit het tweede volle verkoopjaar. Het is dus niet de oudste, maar het is wel echt een oer-Elise. Deze heeft nog de 120 pk sterke versie van de 1.8 vierpitter van Rover als kloppend hart en weegt slechts 730 kilo. Dankzij het lage gewicht zorgt het relatief bescheiden vermogen voor zeer sportieve prestaties: in slechts 5,9 seconden zit je vanuit stilstand op 100 km/h en je kunt er tot 202 km/h mee doortrekken. Uiteraard gaat het schakelen niet met schakelflippers, maar nog gewoon met stevig poken met de vijfbak. Autorijden pur sang.

Voor dat lage gewicht moet je natuurlijk wel het één en ander aan luxewensen overboord gooien. Als je je eenmaal in je kuipstoel hebt geperst, heb je enkel de meest essentiële zaken voor autorijden in je zicht. Deze Elise heeft nog wel een radio-CD-speler, dat is heel wat. Verder kun je met twee schuifjes de temperatuur van de kachel aanpassen, mag je slingeren om de raampjes open te doen en geeft het instrumentarium je niet heel veel meer informatie dan het toerental en de snelheid. Links van het stuur zitten nog enkele uit een oude Peugeot gepeuterde knopjes voor de verlichting. Als het goed is zal je echter niet vaak naar het Spartaanse dashboard kijken, want bij een Elise ben je vooral aan het turen naar de apex van de volgende bocht. Een Elise heeft maar één doel: vlijmscherp van bocht naar bocht schieten.

Dit exemplaar heeft volgens de aanbieder onder meer een nieuwe Nitron-schroefset waarvan de hardheid af is te stellen. Ook is de koppelingskabel aangepast om als het goed is voor wat meer gevoel te zorgen. Handig als je zo vlot en nauwkeurig mogelijk door de versnellingen wil gaan. Dat is echter niet enige wat er aan de Elise versleuteld is, want het gaat om een oorspronkelijk in het VK geleverd exemplaar, omgebouwd tot een linksgestuurde. Hij heeft ook al een keer een nieuwe laklaag gekregen en krap 5.000 km geleden is er een ander motorblok in gekomen. Ongetwijfeld zal het goed gedocumenteerd zijn, maar dat is dus wel iets om rekening mee te houden. Het lijkt er hoe dan ook op dat deze Elise klaar is om zijn volgende baasje te overladen met rijplezier, al wil de aanbieder dan wel eerst zo'n €25.000 op tafel zien komen.