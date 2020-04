Lister laat extreme F-Pace horen

In september 2018 bevestigt Lister de komst van de LFT-666: een extreme versie van de Jaguar F-Pace. Een unicum, want dit is de eerste SUV die een Lister-jasje aangetrokken krijgt. Bij een stel grafische tekeningen wordt ook gelijk bekend gemaakt dat de opgewaardeerde 5,0-liter V8 uit de F-Pace SVR (550 pk) goed moet zijn voor 670 pk. Lister spreekt over de snelste SUV ter wereld. De sprinttijd bedraagt dan ook een luttele 3,5 seconden (0-60 mph) en de top is vastgesteld op 200 mph (322 km/h).

In de nieuwe teaser is te zien dat de Lister klaar voor het werkveld is. De werktitel LFT-666 wordt in de prullenbak gegooid en vervangen door ‘Stealth’. Voor de buitenkant heeft Lister verschillende details in de bekende kleurencombinatie van geel met groen klaarliggen, verder krijgt de auto onder andere een unieke voorbumper en extra brede sideskirts. Gigantische zwarte wielen vullen de wielkasten.

De auto wordt binnenkort in zijn geheel aan het publiek gepresenteerd. Lister bouwt de Stealth uiteindelijk in een beperkte oplage van 99 stuks. Tip voor bij het bekijken van de teaser: zet het geluid aan, hard!