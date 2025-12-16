Lidar-leverancier Luminar failliet na vertrek Volvo

Het Amerikaanse Luminar Technologies kondigde al in 2022 de samenwerking met Volvo aan. We kunnen ons goed voorstellen dat er op het hoofdkantoor in Florida wat alcohol is genuttigd op die dag, want Volvo zou de Lidars van Luminar in alle auto’s op het SPA2-platform gaan gebruiken. Daar kregen ze bij Volvo vast snel spijt van. Het merk kreeg de Lidars niet aan de praat, introduceerde de EX90 dan maar mét Lidar, maar zonder daar echt gebruik van te maken. Vervolgens waren er ook nog leveringsproblemen en dus heeft de Lidars voor de EX90 en ES90 inmiddels helemaal geschrapt.

Nu komt Luminar met het treurige nieuws dat het een Chapter 11-procedure start, vergelijkbaar met ons uitstel van betaling en een vorm van faillisement die nog enige reorganisatie toestaat. Woorden als ‘Volvo’ komen niet in het persbericht voor, maar het is lastig om het één los van het ander te zien. Luminar wil ‘waardemaximaliserende verkoopprocessen faciliteren’ voor de Lidar-activiteiten van het bedrijf. Luminar maakt via een andere tak ook halfgeleiders, maar lijkt daar wel mee door te willen gaan.