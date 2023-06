Lexus GX onthuld: op nieuw platform voor off-roaders

Maak kennis met de geheel nieuwe Lexus GX, die volgend jaar zijn voorganger - die het liefst 15 jaar volhield - mag aflossen. De Japanner staat op een geheel nieuw platform, waarop de hoogstwaarschijnlijk aanstaande nieuwe Toyota Land Cruiser Prado ook komt te staan. Dat platform is ontworpen voor terreinwagens en dat is de Lexus GX met zijn bonkige uiterlijk onmiskenbaar.

De nieuwe Lexus GX komt volgend jaar op de markt in onder meer Oost-Europa, Japan en de Verenigde Staten en zal in Nederland niet leverbaar zijn. Geheel oninteressant is hij desondanks niet voor ons, want de kans is groot dat er eveneens een nieuwe Toyota Land Cruiser Prado in het vat zit. Dis is wél welkom op de Nederlandse markt en deelt naar verwachting zijn basis met deze Lexus GX.

En die basis is interessant, want Toyota-Lexus ontwikkelde een geheel nieuwe architectuur voor terreinwagens. De nieuwe GX maakt - zoals het een off-roader betaamt - dan ook gebruik van een ladderchassis met daarbovenop een carrosserie: een robuuste oplossing voor het betere geblubber. En voor het trekken van zware karren, overigens. De nieuwe Lexus GX mag tot 3.500 kg trekken.

De V8 mag met pensioen

Die trekkracht put de Lexus uit een nieuwe 3,5-liter twinturbo V6. Die krachtbron vervangt de atmosferische 4,6-liter V8 die verraadde hoe lang de vorige GX alweer meeging. Die verscheen in 2009 op de markt en toen kwam een fabrikant nog weg met het monteren van een krap 300 pk sterke achtcilinder - in Amerika, althans. De V6 van de nieuwe Lexus GX produceert 354 pk en heeft met 650 Nm koppel zo'n 50 procent meer trekkracht dan de oude V8. De V6 is gekoppeld aan Lexus' 10-traps automaat.

De nieuwe Lexus GX komt in twee uitvoeringen op de markt: als 'naturel' en in de zogeheten Overtrail-uitvoering. Die laatste is een extra terreinwaardig uitgedoste GX met meer bodembescherming, grotere off-road banden, met plastic opgeruigde wielkastranden en montagepunten voor off-road accessoires als een lier of extra verlichting. Verder is de Overtrail uitgerust met het nieuwe kinetic dynamic suspension system van Lexus. Dat moet ervoor zorgen dat de wielen van de GX in het terrein extra ver op en neer kunnen, om zolang mogelijk in contact te blijven met het onverharde aardoppervlak.

Lexus GX: met vijf of zes zitplaatsen

Het uiterlijk van de nieuwe Lexus GX sluit goed op zijn terreincapaciteiten aan, want meer dan eerst is het nu een bonkige, recht-toe-recht-aan off-roader. De nieuwe GX heeft een langere wielbasis en is breder en langer, maar ook lager dan zijn voorganger. Daarbij werd de overhang aan de voorkant korter voor een gunstiger aanloophoek. In het interieur zijn vijf of zes stoelen mogelijk, en met de achterbank plat zou er een mountainbike achterin moeten passen.

Zoals gezegd komt de nieuwe Lexus GX niet naar Nederland, maar wel naar een select aantal andere Europese landen. We verwachten dat de nieuwe Toyota Land Cruiser Prado wél naar Nederland komt. Die lijkt met zijn uiterlijk sterk op de jongste GX. Of en wanneer die auto zijn marktintroductie beleeft, is nog niet bevestigd.