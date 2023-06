Lexus TX is luxe en zeer ruime zevenzitter

Er waait een frisse wind door het internationale modellengamma van Lexus. Het presenteerde onlangs de voor ons bestemde compacte LBX en komt nu ook nog met de gloednieuwe GX en TX. Die twee komen alleen niet deze kant op. Toch staan we er uiteraard graag even bij stil en zeker de TX is een nadere blik waard.

Om te beginnen komt hij je wellicht enigszins bekend voor. De neus van de TX doet denken aan die van de LBX, aangezien beide hoogpotigen volgens Lexus' nieuwe ontwerpfilosofie zijn getekend. Verder hebben de twee maar weinig met elkaar van doen en moeten we even over de schutting kijken bij Toyota om meer aanknopingspunten te vinden. De Lexus TX is immers in wezen de luxere neef van de Toyota Grand Highlander.

Waar de Toyota Grand Highlander, zoals zijn naam al aangeeft, een ruimer alternatief voor de hier in Nederland eveneens leverbare Highlander is, is de Lexus TX dat voor zijn merkgenoot RX. En ruim, dat is hij zeker. Dat mag ook wel; de Lexus TX is een kloeke SUV met zijn 5,17 m lengte, 1,99 m breedte en 1,78 m hoogte. De wielbasis is met 2,95 m gelijk aan die van de Grand Highlander, maar de TX is in zijn geheel 5 cm langer. De Lexus TX biedt ruimte aan tot zeven personen dankzij een derde zitrij. Met die zitrij in gebruik is er nog 569 liter bagageruimte te benutten. Gooi je die plat, dan is er 1.625 liter ruimte. Let wel; dan kun je nog altijd met vijf man op pad. Klap je tevens de tweede zitrij neer, dan is maar liefst 2.747 liter ruimte beschikbaar.

De Lexus TX komt op de markt met de keuze uit drie aandrijflijnen. Allereerst is er de TX 350. Die heeft een geblazen 2,4-liter viercilinder benzinemotor die 275 Amerikaanse pk's levert en is gekoppeld aan een achttraps automaat. In beginsel is die voorwielaangedreven, maar hij komt ook met vierwielaandrijving op de markt. Daarboven staat de altijd vierwielaangedreven TX 500h, een hybride die de 2.4 turbo combineert met een elektromotor en 366 pk aan systeemvermogen. Schakelen gaat met een zestraps automaat. Boven aan de voedselketen komt de TX 550h+, een maar liefst 406 pk sterke vierwielaangedreven plug-in hybride met een 3,5-liter V6 als kloppend hart. Die heeft een cvt en kan maximaal 53 km volledig elektrisch afleggen. Zoals gezegd gaat de Lexus TX aan onze neus voorbij. Is dat een gemis?