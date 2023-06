Dit is de Lexus LBX: helemaal nieuw, bijzonder compact

Dit is de geheel nieuwe Lexus LBX, de compactste Lexus ooit. De auto is meer dan dertig centimeter korter dan de UX en in meerdere opzichten bijzonder.

Zeer compacte cross-over

Concurrent voor DS 3

Alleen hybride, voor- of vierwielaandrijving

Bijzonder? Zeker. Dan hebben we het vooral over zijn positie. De Lexus LBX opereert immers in een segment dat doorgaans genegeerd wordt door zogenaamde premiummerken. Als ‘premium B-segment crossover’ vindt hij eigenlijk alleen de DS 3 op zijn pad, en de Audi Q2 (die ik in de video vergat ...) die op zijn laatste benen lijkt te lopen. BMW en Mercedes hebben geen aanbod in deze klasse en zelfs een Mini Countryman is als Mini-broertje van de BMW X1 feitelijk een slag groter. Kijken we naar Lexus zelf, dan staat de LBX een flinke stap onder de UX. Ten opzichte van die tot nu toe compactste Lexus is de LBX maar liefst 30,5 centimeter korter.

LBX staat trouwens voor ‘Lexus Breakthough Crossover’ en betekent dat de kleinste Lexus de tweede ooit is met een drieletterige typeaanduiding. De eerste was de nu al legendarische supercar LFA. Net als bij die auto volgt er geen motor-aanuiding na de drie letters, dus er staat alleen ‘LBX’ op de klep. Ook daarmee wil Lexus naar eigen zeggen laten zien dat dit model een uitzonderlijke plek heeft in de line-up en anders is dan andere modellen van het merk.

Meer rust en vermogen

Als er wel voor een motor-aanduiding zou zijn gekozen, dan zou dat trouwens ‘200h’ zijn geweest. De LBX is vooralsnog namelijk altijd een hybride. Hij is uitgerust met de vernieuwde hybride aandrijflijn die onlangs in de Toyota Yaris is geïntroduceerd, maar dan wel in een wederom fijngeslepen vorm. Een extra balansas moet de 1,5-liter driecilinder fijner doen lopen, terwijl een extra krachtige accu voor meer elektro-ondersteuning zorgt. Dat brengt niet alleen meer rust, maar tevens meer vermogen: 136 in plaats van 130 pk. Het resulteert in een 0-100-tijd van 9,2 seconden, wat voldoende moet zijn voor dit segment. Standaard is de LBX een voorwielaandrijver, maar er komt ook een variant met vierwielaandrijving. Die heeft een elektromotor op de achteras, maar het vermogen blijft gelijk.

Behalve de aandrijflijn wordt ook het GA-B-platform gedeeld met het Yaris-aanbod van Toyota. Hij staat op dezelfde basis als de Toyota Yaris Cross, maar is zeker geen kopie. De Lexus LBX is 4,19 meter lang, 1,83 meter breed en 1,55 meter hoog en daarmee 2 centimeter langer, 6 centimeter breder en 5 centimeter lager dan een Yaris Cross. Wielbasis en spoorbreedte groeiden eveneens en daarmee is de LBX een breder en wat zelfverzekerder ogend model geworden. Dat gaat samen met de relatief lange neus trouwens wel ten koste van de interieurruimte. Achterin is het voor volwassenen erg krap en de bagageruimte houdt het bij 332 liter, terwijl een Yaris Cross 397 liter kan meezeulen. Evengoed is de LBX op dit vlak nota bene groter dan de UX Hybrid, die dan ook een bijzonder compact laadruimp heeft.

Opgeruimd en afgerond

De Lexus LBX is speciaal voor Europa ontworpen. Dat betekent dat het de bedoeling is dat wij Europeanen hem mooi vinden, en daarvoor trekt Lexus een opgeruimd, vrij afgerond koetswerk uit de kast. De wielkasten zijn sterk geaccentueerd door een kunststof rand en de wielen zelf meten 17 of 18 inch. Op een aantal essentiële onderdelen introduceert de LBX vrij serieus design-nieuws. Zo is de nog altijd doorlopende lichtbalk op een andere manier vormgegeven en krijgt de traditioneel nogal opvallende ‘Spindle Grille’ een wat subtielere vorm. De koplampen zijn visueel met elkaar verbonden door een zwarte strip en de eigenlijke grille begint lager in de neus.

Nieuw logo

Het merklogo voorop zit bij wijze van uitzondering op de motorkap. Interessant is dat het embleem zelf ook nieuw is, maar dat Lexus daaraan geen woorden vuil maakt. Bijzonder, want normaal gesproken is de geringste aanpassing van een beeldmerk voldoende voor een ellenlang persbericht. Hieronder is goed te zien dat het logo op de neus wat vlakker is dan het traditionelere exemplaar dat elders wordt gebruikt, zoals op het stuurwiel. Verder ontbreken de 'inkepingen' bovenaan en rechts bij de 'L'. Als we ernaar vragen komt er geen eensluidend antwoord bij Lexus, maar de Japanners wekken wel de indruk dat we dit vaker gaan zien.

Het interieur wijkt hier en daar sterk af van wat we van Lexus gewend zijn. Het dashboard is bijzonder strak, het touchscreen dat daar tegenaan lijkt te leunen zelfs bijzonder vierkant. Het scherm is standaard in de getoonde vorm aanwezig en meet 9,8 inch. Een uiteraard digitaal instrumentarium levert bijstand, terwijl zaken als een head-up display en – typisch Lexus – Mark Levinson-audio tegen meerprijs verkrijgbaar zijn. Met een lagere zit en een hogere middentunnel probeert Lexus een knus cockpit-gevoel te creëren, anders en specialer dan in de Yaris Cross.

Geen uitvoeringen, maar Atmospheres

Hoe speciaal de LBX precies aanvoelt, hangt sterk af van de gekozen samenstelling. Daarbij is er - zeker voor Lexus-begrippen - ongebruikelijk veel te kiezen. Buiten een naamloze basisversie die al heel aardig in de spullen zit, zijn er vier uitvoeringen die Lexus ‘Atmospheres’ noemt. De Elegant en Relax horen bij elkaar en richten zich vooral op een luxueze, chique uitstraling, waarbij de Relax echt leer heeft en wat boven de Elegant staat. De Emotion en de Cool verhouden zich op dezelfde manier tot elkaar, maar hebben een wat sportievere uitstraling. Een F-Sport ontbreekt, net als andere traditionele uitvoeringen van Lexus. Elke ‘Atmosphere’ heeft zijn eigen bekledingsmaterialen, afwerking en wielen. Ook als het gaat om lakkleuren is er veel te kiezen. Lexus biedt in totaal negen tinten aan, waaronder een felgeel, een rood en een vrij opvallende blauw. Bij zes van de negen kleuren is er bovendien een Bi-Tone-uitvoering verkrijgbaar, waarbij het dak zwart is uitgevoerd.

Bespoke

Wie er dan nog niet in slaagt om de ultieme LBX samen te stellen, kan uitwijken naar wat Lexus ‘Bespoke Build’ noemt. Een Bespoke-LBX heeft standaard alle voorzieningen die het merk bij andere uitvoeringen in optiepakketten levert en biedt heel veel keuze als het gaat om kleuren en materialen. Zo kun je zelfs de kleur en vorm van de stiksels op de deurpanelen kiezen en zijn er verschillende tinten voor de gordels.

Lexus heeft de LBX naar eigen zeggen speciaal voor Europa ontwikkeld. De ambities zijn serieus: in 2024 moeten er zo’n 25.000 LBX-en op Europees kenteken gaan. Ter vergelijking: in 2022 verkocht Lexus in totaal zo’n 70.000 auto’s in ons werelddeel. Het model komt niet in de Verenigde Staten op de markt, best bijzonder voor een auto van het merk dat ‘US’ zelfs in zijn naam heeft opgenomen. Land van herkomst Japan krijgt de LBX wel en daar rolt hij ook van de productieband. De fabricage start eind dit jaar, de marktintroductie volgt begin 2024. Nog even geduld dus, ook voor de prijzen.