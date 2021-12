Lexus RZ is nieuwe puur elektrische SUV

Lexus komt met een volledig elektrische SUV die luistert naar de naam RZ. Het wordt de eerste in de basis als elektrisch model ontwikkelde auto van het merk ooit. Het is nog niet bekend wanneer de RZ op de markt komt.

Met zijn uitgebreide reeks hybride modellen is Lexus al jarenlang bekend met het begrip elektrificatie. Wat volledig elektrische auto's betreft gaat het minder hard. De enige EV van Lexus is de UX 300e, een volledig elektrische versie van de UX die er ook met een hybride aandrijflijn en hier zelfs met een conventionele benzinemotor wordt geleverd. Ook Lexus krijgt echter auto's die in de basis puur als EV zijn ontwikkeld. De eerste wordt de RZ, een SUV waar het merk al de eerste beelden van vrijgeeft.

De Lexus RZ komt op een variant van het E-GMP-platform te staan waar ook de nagelnieuwe Toyota bZ4X en Subaru Solterra gebruik van maken. De RZ wordt overduidelijk de productieversie van de in maart dit jaar gepresenteerde LF-Z Electrified Concept, een studiemodel waar het silhouet, de schouderlijn en in grote lijnen de verlichting aan zowel voor als achterzijde van de RZ sterk op lijken. De Lexus RZ wordt een elektrische SUV met een iets aflopende daklijn en een vrij vlak liggende achterruit. Net als zijn conceptuele voorbode heeft de RZ zwarte delen onder de koplampen. De kijkers zelf zijn minder plat dan die van de concept-car. Wegens het ontbreken van de noodzaak voor een grote conventionele grille geeft Lexus de RZ een stilistisch vormgegeven en vrij dichte snuit waarvan de vormgeving enigszins overeenkomt met wat we voorop de LF-Z Electrified Concept zagen. De achterlichten bestaan uit een horizontale ledbalk die aan de uiteinden iets omhoog knikt. Boven de ledbalk zit een zwarte kunststof strip waarin fier de merknaam staat uitgeschreven.

De LF-Z Electrified Concept was 4,8 meter lang en had een wielbasis van 2,95 meter. Als die cijfers een nauwkeurige indicatie geven van de afmetingen van de uiteindelijke RZ, dan kun je op een SUV rekenen die zo'n 10 centimeter langer is dan de Toyota bZ4x. Ook de wielbasis van de RZ overtreft die van zijn Toyota-boertje dan met eenzelfde aantal centimeters. De uiteindelijke RZ zou dan zo'n 9 centimeter korter worden dan de RX, al heeft de RZ wel mooi 15 centimeter meer tussen de voor- en achteras. Of LF-Z Electrified Concept had een zo'n 550 pk sterke aandrijflijn en moest zo'n 600 kilometer ver kunnen komen op een lading stroom. Kijk niet gek op als een uiteindelijke topversie van de RZ die prestaties gaat benaderen.

Alfa

Als de elektrische Lexus inderdaad RZ gaat heten, is het overigens de tweede auto met die naam. Er was ooit namelijk ook al eens een Alfa Romeo RZ, het open broertje van de even buitenissige SZ. Gezien de inmiddels verstreken termijn verwachten we niet dat Alfa daar een punt van maakt, zoals Citroën er ook vrede mee lijkt te hebben dat BMW met een XM komt.