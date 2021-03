Lexus LF-Z Electrified: startschot vernieuwd Lexus

We heten welkom: de Lexus LF-Z Electrified Concept. Een nieuw studiemodel, dat niet alleen vooruitblikt op wat we op elektrogebied van het merk kunnen verwachten, maar dat ook het startschot betekent van een vernieuwd Lexus.

Highlights

Twintig nieuwe of vernieuwde modellen binnen vijf jaar

Nieuwe hybrides, plug-ins én tien nieuwe EV's

LF-Z Electrified Concept staat symbool voor nieuwe focus

Bijna 550 pk, 600 kilometer actieradius

Vooruitblik op Lexus-modellen vanaf 2025

De UX 300e is momenteel de enige volledig elektrische auto van Lexus, maar dat zal die elektrische variant van de cross-over UX niet lang blijven. De LF-Z Electrified staat symbool voor het nieuwe Lexus, dat zich meer en meer gaat richten op volledig elektrische auto's. Binnen nu en vijf jaar introduceert Lexus twintig gewijzigde of compleet nieuwe modellen. Het gaat om hybrides en plug-ins, maar ook om maar liefst tien volledig elektrische auto's. Lexus Europe-topman Spiros Fotinos laat na navraag van AutoWeek doorschemeren dat de modellen die volledig elektrisch leverbaar worden niet per se allemaal puur voor elektrische aandrijving ontwikkeld worden. "We hebben het E-TNGA-platform, maar we kunnen ook modellen klaarmaken voor elektrische aandrijflijnen, zoals we eerder aan hebben getoond", aldus Fotinos. Reken dus behalve op nieuwe puur elektrische modellen ook op elektrische aandrijflijnen voor conventioneler aangedreven types.

Lexus zegt met zijn grotere focus op elektrische auto's onder meer in te spelen op de sterk veranderde 'waarden en verwachtingspatronen' van de consument. Dat opent bij het merk ook de deuren voor auto's in nieuwe categorieën. Lexus geeft aan zijn huidige sedan- SUV- en coupéaanbod uit te breiden met sportauto's én met modellen in "compleet nieuwe segmenten."

De verlegde focus van Lexus behelst meer dan de aankondiging van nieuwe modellen, een andere designstijl en de komst van elektrische auto's. Zo wil het merk onder meer de complete productiecyclus van zijn nieuwe modellen én de auto's zelf in 2050 volledig CO2-neutraal hebben. In maart 2024 opent Lexus een nieuw ontwikkelingscentrum in het Japanse Shimoyama waar niet alleen designteams, maar ook ontwikkelingsteams samen worden ondergebracht. De locatie wordt gekoppeld aan een diverse testlocaties, waaronder een 5,3 kilometer lange testroute en een hogesnelheidsbaan. In totaal komen er tien verschillende soorten testbanen.

LF-Z Electrified

De LF Z Electrified geeft een eerste impressie van de designelementen én de technologie die je van Lexus vanaf 2025 op de weg gaat zien en staat daarmee symbool voor het 'nieuwe Lexus'. De showauto staat op een op EV's toespitst modulair platform, zeer waarschijnlijk de E-TNGA-basis. Die modulaire basis is in dit geval verpakt met een opvallend design, waarin we her en der wat vleugjes van de uit 2019 stammende LF-30 Electrified Concept waarnemen. De LF-Z Electrified is 4,8 meter lang, 1,96 meter breed en heeft een wielbasis van 2,95 meter. Hoewel de gelikt gelijnde cross-over daarmee 9 centimeter korter is dan de RX, is zijn wielbasis wel mooi ruim 15 centimeter langer dan die van dat model. Alleen de 5,25 meter lange LS heeft met 3,13 meter een grotere afstand tussen de voor- en achteras.

De 2.100 kilo wegende Lexus LF-Z Electrified heeft een snuit die zowel herkenbaar Lexus als compleet nieuw is. De vorm van de koplampen en 'grille' verwijst naar de designtaal en de 'spindle grille' die je momenteel op de IS, ES en LS ziet, al is de concrete invulling ervan helemaal anders dan we gewend zijn. Natuurlijk is de dichte grille een opvallend designelement en is ook het ernaast zichtbare patroon dat in zwarte vlakken overloopt een aandachtstrekker. Hetzelfde geldt voor de opvallende streepjes die uit de voorste wielkasten naar achteren lopen. De LF-Z Electrified heeft op stokjes geplaatste camera's die als zijspiegels fungeren en meer naar achteren zien we nabij de C-stijl een opvallende knik in de schouderlijn. De normaliter verzonken handgrepen schuiven naar buiten als je in de buurt komt (met de sleutel of digitale sleutel op zak) en hebben een sensor die je slechts aan hoeft te tippen om het portier te openen. E-Latch, noemt Lexus dit.

De LF-Z Electrified heeft een sterk aflopende achterkant, compleet met een vrij vlak liggende achterruit en een verticale 'vin' die de lijn van de verticale ledstreep in de achterbumper verlengt. Centraal op de achterkant zit een uit tientallen ledsegmentjes opgebouwde ledstrip die over de gehele breedte van de bilpatrij loopt. Daarin is groot uitgeschreven merknaam Lexus te zien.

Techniek

De LF-Z Electrified is volgestopt met op papier veelbelovende hard- en software. Achterin ligt een 544 pk en 700 Nm sterke elektromotor die zijn krachten via Direct4-vierwielaandrijving over de wielen verdeelt. De vermogensverdeling is volledig variabel. Met zijn bonk elektrokracht sprint de concept-car in 3 tellen naar de 100 km/h. Zijn topsnelheid ligt op 200 km/h. In de bodem van de LF-Z Electrified houdt zich een 90 kWh vloeistofgekoelde lithium-ion accu schuil. Dat pakket levert de Lexus een actieradius op van 600 kilometer. Het maximum laadvermogen bedraagt 150 kW.

De Lexus heeft zogenoemde 'shift-by-wire' besturing en dat betekent dat het stuurwiel niet verbonden is aan een stuurstang. Geen studiemodel zonder een flitsend en met gadgets volgestopt binnenste. De LF-Z Electrified heeft een futuristisch vormgegeven vierkant stuurwiel, met daarachter een bonte verzameling displays. De middentunnel bestaat uit een hoge, witte 'balk' waarin niets anders dan de knop is geplaatst om de rijrichting mee te kiezen. De achterbank bestaat uit twee semi-losse zetels. De LF-Z Electrified heeft onder meer een stukje kunstmatige intelligentie (AI) aan boord die leert van het gedrag en de gekozen instellingen van de gebruikers. Uiteraard kun je ook spraakcommando's geven. Meer verwennerij komt in de vorm van een uitgebreid audiosysteem van Mark Levinson en een elektrochromatisch glazen panoramadak, waarvan je de mate van transparantie dus zelf kunt regelen.