Lexus UX goedkoper door komst niet-hybride UX 200

Lexus voegt een versie aan het aanbod van de UX toe met enkel een brandstofmotor. Die UX 200 komt lager in de prijslijst te staan dan de hybride UX 250h. Zodoende is het model nu te bestellen vanaf net geen € 40.000.

In de markt voor een Lexus UX? Dan had je tot op heden enkel de keuze uit de hybride aangedreven UX 250h of de volledig elektrische UX 300e. Daar komt een versie bij: de UX 200. Die heeft net als de hybride UX de 2,0-liter viercilinder als krachtbron, maar die krijgt geen bijval van een elektromotor. Het vermogen, 170 pk, ligt 14 pk lager dan dat van de UX 250h. Ook verbruikt de UX 200 uiteraard wat meer dan de UX 250h: gemiddeld 6,8 l/100 km tegenover 5,5 l/100 km. Hij heeft eveneens een cvt-automaat en is er vanaf € 39.995. Het is vrij uitzonderlijk dat Lexus een niet-hybride aandrijflijn in Europa beschikbaar maakt.

Nieuw is ook de tijdelijk leverbare uitvoering 'Preference Line'. Die is er zowel voor de UX 200 als de UX 250h en voegt onder meer 18-inch lichtmetalen wielen, Smart Entry, dodehoekdetectie, privacy glass, een regensensor, parkeerhulpcamera, een automatisch dimmende binnenspiegel en led-mistlampen vóór toe aan de basisuitrusting. De UX 200 kost als Preference Line minstens € 41.495. Voor de UX 250h levert deze tijdelijk leverbare uitvoering een aardige korting op. Normaal is de UX 250h er vanaf € 45.595, maar als Preference Line kost-ie € 43.395. De UX 250h is daarmee voorlopig leverbaar voor € 3.400 meer dan de UX 200, waar het prijsverschil normaal € 5.600 zou zijn. Het prijsverschil tussen de beide versies als Preference Line is nog kleiner: € 1.900.