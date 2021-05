Lexus NX - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Met de veelheid aan nieuwe auto's die maandelijks verschijnen, glipt er soms wel eens een model door de mazen van het 'Back to Basics'-net heen. De Lexus NX is daar een goed voorbeeld van. Hij is in zijn huidige gefacelifte vorm sinds 2017 op de markt en de nieuwe generatie staat al te trappelen achter de coulissen . Is de NX nu juist daarom misschien een interessante aanbieding? Tijd om de SUV alsnog in de spotlights te zetten.

Lexus NX 300h Ultimate Edition AWD

€ 66.690

Want de spotlights heeft de NX in ons land eigenlijk nooit echt gezien. In totaal zijn er 1.124 exemplaren van verkocht sinds de introductie in 2014. Eind 2017 kwam de faceliftversie in Nederland op de markt, maar sinds 2018 heeft Lexus slechts 337 exemplaren van de NX weten te slijten. Dat maakt hem in ieder geval exclusiever dan bijvoorbeeld een Porsche 911. Wat betreft motoren biedt Lexus één optie: de 300h AWD. De NX heeft bij deze variant een extra elektromotor op de achteras. Het gecombineerd vermogen bedraagt 197 pk. De 300h zonder AWD staat niet meer op de prijslijst, dus in die zin is de keuze beperkter geworden.

Lexus nog wel voldoende keuze in uitvoeringsniveaus. De naam 'Ultimate Edition' doet wellicht vermoeden dat alles er al op en aan zit, maar dat is bij de NX niet het geval. Daarboven staan namelijk nog de Executive Line (€ 77.545), F Sport Line (€ 73.465) en F Sport Premium (€ 77.945). Of je deze varianten daadwerkelijk nodig hebt, is echter nog maar de vraag. De Ultimate Edition is namelijk al tamelijk rijk uitgerust voor een 'instapper'.

Breed palet

Het woord 'saai' komt niet direct naar boven als je het hebt over het scherp gelijnde ontwerp van de NX. Hetzelfde geldt voor het kleurenpalet. Het zwart op de foto's is de enige non-metallic kleur, maar voor metallic lak hoef je niet bij te betalen. Dat betekent dat je zonder meerprijs kunt kiezen uit opvallende kleuren als 'Morello Red', 'Blazing Carnelian', 'Terrane Khaki' en 'Celestial Blue'. Uiteraard zijn de meer gebruikelijke kleuren wit en grijs ook te bestellen voor wie liever wat onopvallender door het leven gaat. De NX Ultimate Edition rolt standaard op 18-inch wielen met een tweekleurige samenstelling. Daarnaast heb je nog keuze uit drie andere soorten wielen, waarbij het opvallend is dat je voor 17-inch vijfspaaks wielen € 1.635 bij dient te leggen. Meer voor minder, dat is tamelijk ongebruikelijk.

De NX Ultimate Edition is verder te herkennen aan de zwarte omlijsting van de grille en zwarte spiegelkappen. Daarnaast beschikt hij standaard over led-koplampen met bochtenverlichting, parkeersensoren rondom, een achteruitrijcamera, elektrisch inklapbare, automatisch dimmende en verwarmbare buitenspiegels en privacy glass voor de achterste zijruiten en de achterruit. De sleutel kun je in je zak laten, want Smart Entry & Start is eveneens aanwezig. Voor het openen van de achterklep hoef je je ook niet meer in te spannen, die is namelijk altijd elektrisch bedienbaar op de Ultimate Edition.

Knoppen

Het interieur van de NX vormt met zijn grote hoeveelheid aan knoppen een behoorlijke breuk met alle touchscreens vandaag de dag een prominente plek innemen in de interieurs van menig nieuw model. Ook de tellers zijn nog analoog, met een 7-inch display in het midden voor de voertuiginformatie. Standaard zijn de stoelen bekleed met Tahara-kunstleder en heeft het dashboard een zilverkleurige inleg. Om het behaaglijk te houden in het interieur zijn climatecontrol met twee zones en stoelverwarming inbegrepen. De stoelen dien je handmatig te verstellen, maar het stuur is wel elektrisch in hoogte en diepte verstelbaar. Bovenop het dashboard prijkt een 10,3-inch multimediascherm met onder meer geïntegreerde navigatie en Apple CarPlay/Android Auto. Verder heeft de NX een audiosysteem met 10 speakers aan boord.

Als het gaat om veiligheidssystemen blijft er vrij weinig meer te wensen over op de Ultimate Edition. Het Lexus Safety System + met adaptieve cruise control, grootlichtassistent, Lane Tracing Assist, Pre-Crash Safety System en verkeersbordenherkenning zit er standaard op. Ook voor de dodehoekassistent met Rear Cross Traffic Alert hoef je niet bij te betalen. Kortom, standaard is de NX behoorlijk rijk uitgerust. De Executive Line voegt voor € 10.555 extra onder meer een verwarmbaar stuurwiel, elektrisch verstelbare voorstoelen, stoelventilatie voor de voorstoelen, een verwarmde en elektrisch neerklapbare achterbank, lederen bekleding, Triple led-koplampen met adaptieve grootlichtassistent, een draadloze oplader voor de smartphone en een head-up display toe aan de standaarduitrusting.

Voor wie liever de wat sportievere kant op gaat is er de F Sport Line. Voor € 73.465 krijg je in dat geval een F Sport-bumper en -grille, diverse F Sport-interieuraccenten, sportstoelen, een F Sport-onderstel en de elektrisch verstelbare voorstoelen, adaptieve ledkoplampen en draadloze oplader voor de telefoon die ook op de Executive Line zitten. De F Sport Premium voegt daar voor € 4.480 extra nog enkele zaken aan toe die ook op de Executive Line zitten. Een specifieke toevoeging is de Adaptive Variable Suspension, die standaard alleen op de F Sport Premium zit. Op de Executive Line is het een optie van € 1.195. Andere opties zijn een panoramisch glazen dak óf een glazen schuif-/kanteldak en het President Pack, met daarin een 360-graden camera en een Mark Levinson-audiosysteem met 14 speakers. Die opties zijn echter niet leverbaar op de Ultimate Edition, dus daarvoor zul je eerst één van de duurdere versies moeten aankruisen.