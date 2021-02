Lexus NX veel te vroeg volledig te zien

We vrezen dat er bij Lexus in Japan enkele kantoorobjecten door een ruimte gesmeten zijn, want een officiële video van de splinternieuwe Lexus NX heeft op de één of andere manier z'n weg naar het internet gevonden. Daarom is de volgende NX al volledig te zien.

We danken een zekere Reddit-gebruiker die actief is onder de naam F1_Geek voor zijn oplettendheid. Die wist namelijk op YouTube een video op te duiken waarop de gloednieuwe Lexus NX al in z'n geheel te zien is. Hoewel die video inmiddels verwijderd is, wisten we toch nog op tijd enkele screenshots te maken. Dus, zie hier: de nieuwe NX!

De nieuwe NX staat pas op de rol voor een onthulling tegen het einde van dit jaar. De auto werd nota bene vorige maand pas voor het eerst zwaar gecamoufleerd gespot. Dankzij deze gelekte beelden zien we dat de NX wat van z'n extravagante ontwerpdetails van momenteel verruilt voor een iets conventioneler doch duidelijk als Lexus herkenbare koets. In het interieur valt vooral op dat Lexus scherp heeft gekeken naar concerngenoot Toyota, waarbij vooral de overeenkomsten met het dashboard van de Mirai niet te ontkennen zijn. Al met al oogt het in ieder geval weer helemaal van deze tijd, niet in de laatste plaats door het grote infotainmentscherm.

Als we letten op enkele details als de C-stijl, de daklijn en de algehele vorm van de NX, kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat er nog wel erg veel van de huidige NX in te spotten is. Het zou ons dan ook niet verbazen als het hier gaat om een uiterst grondige facelift in plaats van een tot op de laatste moer nieuwe generatie. Bij de nieuwe IS ging Lexus ook al voor een dergelijke aanpak, ondanks de vrijwel even oude basis als die van de uit 2014 stammende NX. Pin ons er echter niet op vast. Eerdere berichten spraken nog over een compleet andere basis; de GA-K-basis waar onder meer de actuele Toyota RAV4 ook gebruik van maakt.

Hybride én plug-in hybride

Interessant is verder dat Lexus in de offline gehaalde video ook al wat informatie gaf over de aandrijving van de NX. Zo mogen we in ieder geval een 350h verwachten. Als de nieuwe NX inderdaad toch z'n platform met de RAV4 deelt, kunnen we daarvoor waarschijnlijk rekenen op een 2.5 viercilinder die samen met een elektromotor een vermogen van 218 pk levert (bij de fwd), of 222 pk in het geval van de vierwielaangedreven versie.

Helemaal interessant is dat in de video al weggeven wordt dat er ook een plug-in hybride versie van de NX komt. Die luistert naar de naam 450h+. Opnieuw even uitgaande van verwantschap aan de Toyota RAV4, zouden we dan een samenspel tussen de 2.5 en een 182 pk sterke elektromotor verwachten, waarmee een systeemvermogen van 306 pk opgewekt wordt. In het geval van de RAV4 is 75 km volledig elektrisch rijden (WLTP) daarmee mogelijk.

Of Lexus de onthulling van de NX nu wat naar voren haalt, valt nog te bezien. In ieder geval hebben we nu al een behoorlijke indicatie van wat er te wachten staat.