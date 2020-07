Toyota RAV4 Hybrid als sinistere Black Edition

Geen 'kleur' die de consument in autoland zo aan lijkt weten te spreken als zwart. Om de haverklap komen autofabrikanten met speciale uitvoeringen die volledig in het zwart zijn uitgevoerd, varianten waar geen spatje vrolijkheid op aan is te treffen. Ook Toyota doet mee met het zwart-op-zwart-concept en presenteert een nieuwe Black Edition-uitvoering voor de RAV4.

De Black Edition is een speciale uitvoering van de RAV4 die alleen verkrijgbaar is op de 218 pk sterke RAV4 Hybrid (222 pk i.c.m. AWD). Wie in de markt is voor een RAV4 met alleen een benzinemotor óf wie juist de variant met plug-in hybride aandrijflijn wenst, moet het zonder Black Edition doen. De RAV4 Black Edition is uiteraard volledig in het zwart uitgevoerd. De koets is Midnight Black gespoten. Daarnaast worden diverse voorheen zilverkleurige delen vervangen door in het zwart afgewerkte versies. Zo zijn onder meer de complete grille, de 'skidplates', de zijspiegelkappen, de raamstijlen én de achterspoiler volledig in het zwart uitgevoerd. Niet alleen vanbuiten, ook vanbinnen is het zwart dat de klok slaat. De stoelen zijn bekleed met zwart kunstleer en ook de hemelbekleding is zwart. Hetzelfde geldt voor diverse afwerkingsstrips op het dashboard.

De standaarduitrusting van de RAV4 Hybrid Black Edition omvat onder meer een uitgebreid audiosysteem van JBL, stoelverwarming, led-koplampen en een inductielader. Het infotainmentsysteem kan overweg met zaken als Android Auto en Apple Carplay. Een elektrisch verstelbare bestuudersstoel? Van de partij. Hetzelfde geldt voor een achteruitrijcamera en de Smart Rear View Mirror die in staat is het beeld van een naar achteren gerichte camera weer te geven. Ook aanwezig: instapverlichting en veiligheidssystemen als Rear Traffic Alert, een 360-graden-camera en dodehoekdetectie.

Wat het sinistere RAV4 Hybrid-feestje moet gaan kosten, maakt de Nederlandse importeur in een later stadium bekend. Wel weten we al dat de RAV4 Hybrid Black Edition aan het eind van het jaar bij de dealers staat.