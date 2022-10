Dit kost de nieuwe Lexus RX

De nieuwe Lexus RX zal in Nederland leverbaar zijn vanaf €84.995. Voor dat bedrag staat wel meteen de plug-in hybride Lexus RX 450h+ voor de deur. Die auto is iets duurder dan de uitgaande RX450h, die als Business Line €82.795 kost. Voor het nieuwe model lever je bovendien twee cilinders in, want de nieuwe Lexus RX heeft altijd een viercilinder aan boord. Ook heeft de nieuwe RX met 306 in plaats van 313 pk net iets minder vermogen. In ruil krijg je echter plug-in hybride-techniek, die de RX 450h+ in staat moet stellen om tot 65 km volledig elektrisch te rijden.

Basisversie Comfort Line is al voorzien van een 14-inch touchscreen, (kunst-)lederen bekleding, stoelverwarming en een uitgebreid veiligheidspakket. Tegen meerprijs is de RX 450h+ er ook als Luxury Line (€86.995), Executive Line (€91.995) en President Line (€97.995).

RX 300h

Lexus verwacht dat die plug-in hybride RX 450h+ de populairste versie van de nieuwe RX wordt in Nederland, en er is geen enkele reden om daaraan te twijfelen. De minder krachtige RX350h kost dankzij zijn hogere CO2-uitstoot namelijk niet minder, maar méér dan de RX450h+. Lexus vraagt er minimaal €92.995 voor en we zijn nog op zoek naar een goed argument om deze versie te verkiezen boven zijn krachtiger broertje. Zelfs het trekgewicht is met 2.000 kg voor alle versies gelijk.

Bij de kleinere Lexus NX, die er met dezelfde aandrijflijnen is, is de stekkerloze hybride wel voordeliger. Daar is de ‘350’ echter ook leverbaar met voorwielaandrijving, terwijl de RX altijd vierwielaandrijving heeft. De RX 350h is er in dezelfde uitvoeringen als de RX 450h+ en kost als afgeladen President Line €105.995.

RX 500h

Een aankoopargument voor de dikste versie van de reeks, de RX500h, is er dan weer wel. Met 371 pk en 645 Nm is dit namelijk met enige afstand de krachtigste uitvoering van de nieuwe RX, terwijl hij met zijn turbo-benzinemotor, zestrapsautomaat en bijzondere vierwielaandrijving ook veel nieuws introduceert. Deze 500h-versie is er alleen als sportief en dik uitgedoste F Sport Line (en de F Sport Line alleen als 500h) en kost dan €129.995. Daarmee schuift de bovengrens op RX-gebied flink op, want tot op heden kost de duurste RX net iets meer dan een ton.