Lexus IS krijgt F-behandeling

Lexus heeft naar eigen zeggen een spannend model in de ontwikkelingskamers dat staat te trappelen zijn gezicht te laten zien. Een nieuwe teaser bevestigt eerdere vermoedens dat Lexus een pittige kruidenmix over de IS uitstort.

Lexus gaf vorige week een eerste teaserplaat vrij waarmee het merk de komst van een sportief model aankondigde. Het zou gaan om een F Sport-model, een label dat Lexus al gebruikt voor vooral sportief uitgedoste types. De vorig jaar grondig gefacelifte en niet in Europa verschenen IS heeft al een F-Sport-uitvoering, maar er zit zo te zien meer in het vat.

Op een verse teaserfoto is een stukje van het portier en de achterste zijruit van de sportieve Japanner te zien, hetgeen een goede indicatie is dat we met de nieuwe IS te maken hebben. Wat Lexus precies van plan is, is nog even onduidelijk. Een volwaardig F-model in de stijl van de IS F van weleer is onwaarschijnlijk. Wel is het goed mogelijk dat Lexus de twinturbo 3.5 V6, bekend van onder meer de LS 500, in de neus hangt. Deze 'IS 5oo' zou als sportief topmodel van het IS-gamma kunnen fungeren.

Lang hoef je echter niet in onzekerheid te verkeren. Lexus trekt zeer binnenkort het doek van de nieuw F-Sport-knaller, die Lexus op Twitter omschrijft als een model dat "de aandacht van de wereld zal trekken." We wachten af.