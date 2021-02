Lexus IS 500 F Sport Performance is herboren IS-F!

Lexus geeft de machtige IS F een opvolger. Het merk voegt deze buitenissige IS 500 F Sport Performance toe aan de line-up van de vorig jaar gefacelifte IS. De IS 500 F Sport Performance krijgt net als zijn illustere voorganger een machtige V8 onder de kap en richt daarmee zijn vizier op de BMW M3.

De F-versie die Lexus van de tweede generatie IS leverde, was met zijn 423 pk en 505 Nm sterke 5.0 V8 het absolute huzarenstukje van het IS-gamma. De derde generatie IS heeft nooit een volwaardige F-variant gekregen en nu Lexus in Europa de IS in z'n geheel niet meer levert, zal er ook geen IS F meer naar ons land komen. We zijn genoodzaakt met enige jaloezie naar de Amerikaanse markt te kijken. De vorig jaar grondig gefacelifte en in Nederland niet meer verschenen IS is er voortaan als IS 500 F Sport Performance. Jawel, gewoon met 5.0 V8!

De IS is het eerste model van Lexus dat aan het nieuwe F Sport Performance-label wordt gehangen. De IS 500 F Sport Performance geldt in feite als spiritueel opvolger van de IS F van weleer. Onder de kap een 479 pk en 536 Nm sterke atmosferische 5.0 V8, een aangepaste versie van de machine die ook in de RC F dienstdoet. De speciale IS, die alleen in de Verenigde Staten en Canada op de markt komt, heeft een achttraps automaat die Lexus ook in onder meer in de 315 pk sterke subtopper van de actuele IS monteert. De IS 500 F Sport Performance is in staat in 4,5 tellen naar een snelheid van 97 km/h (60 mph) te denderen. De auto is ondanks zijn heftige V8 en toevoegingen als een speciaal uitlaatsysteem met historisch verantwoorde, diagonaal boven elkaar geplaatste uitlaatpijpen slechts 65 kilo zwaarder dan de IS 350. Ook bijzonder leuk: de IS 500 F Sport Performance is gewoon een achterwielaandrijver!

Lexus geeft de IS 500 F Sport Performance onder meer een adaptief onderstel, maar vergeet tijdens het uitgieten van de F-saus ook niet om een sperdifferentieel toe te voegen. De dempers aan de achterzijde zijn vervangen voor exemplaren van Yamaha en de koning van het IS-gamma staat op speciaal 19-inch lichtmetaal waar zich extra krachtige remmerij achter schuilhoudt. Uiteraard is de stuurinrichting volgens Lexus een stuk directer dan die van de conventioneler ingestelde IS-versies.

Vanbuiten is de IS 500 F Sport Performance aan meer te herkennen dan alleen z'n uitlaateindstukken en z'n speciale lichtmetalen wielen. Zo is de motorkap zo'n 5 centimeter verhoogd om ruimte te maken voor de achtcilinder die eronder is gehuisvest. Aan zowel voor- als achterzijde zien we sportief ogend bumperwerk, het chroomwerk is rondom vervangen door zwarte afwerking en bovenop de indrukwekkende IS-bips zien we een achterspoiler.

Zoals gezegd komt de Lexus IS 500 F Sport Performance niet naar Nederland en dat maakt het ontbreken van de huidige IS op de Nederlandse markt misschien wel tot een nog groter gemis.