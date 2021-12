Lexus Electrified: Lexus RZ 450e en drie andere EV’s

Toyota presenteert vanmorgen een beknopte vooruitblik op de elektrische bZ-line-up, die vergelijkbaar is met de ID-reeks van Volkswagen en Hyundais beoogde Ioniq-aanbod. Luxemerk Lexus doet natuurlijk vrolijk mee met deze elektrificatieslag. Onder de noemer Lexus Electrified presenteert ook dit merk een reeks EV’s die stuk voor stuk een eigen artikel verdienen, ware het niet dat er nog maar weinig beeld en informatie beschikbaar is. Reken dus op vervolgberichten met meer details in de toekomst, maar dit is wat we al wel weten.

Het eerste en meest concrete nieuws is zonder twijfel de Lexus RZ, die eerder al onder een doek werd gepresenteerd. Deze relatief compacte SUV laat zich omschrijven als de premium-broer van de bZ4X, die op zijn beurt weer Toyota’s eerste EV op het elektrische E-TNGA-platform is. De RZ laat zich nu voor het eerst helemaal zien, al is alleen de voorkant echt duidelijk. De RZ lijkt nog het meest op een kruising tussen de bZ4X (de verhoudingen) en een RX (de details), al is dat wat kort door de bocht. Opvallend is de lijn die vanaf de voorste wielkast tot in het achterportier loopt. De neus mag er ook zijn. De auto is hier door het breed uitwaaierende middendeel duidelijk herkenbaar als Lexus, zonder dat er daadwerkelijk een grille is toegepast. Knap.

In een bijgeleverde video blijkt de eerste editie van het model ‘RZ450e’ te heten. De 450 geeft daarbij de plaats in het gamma aan, de ‘e’ staat uiteraard voor elektrisch. De bZ4X is er voorlopig als voorwielaandrijver met 204 pk en vierwielaandrijver met 218 pk, maar wellicht krijgt de Lexus meer vermogen. Dat weten we helaas simpelweg nog niet.

Supersporter

Opwindender nieuws is er in de vorm van de auto die vooralsnog de Lexus ‘Sports Battery EV’ wordt genoemd. Lexus waagt zich zelf aan vergelijkingen met de legendarische Lexus LFA als het om deze auto gaat, dus dat belooft wat. Het grote verschil is natuurlijk dat de nieuwe supersporter volledig elektrisch is. Aan het uiterlijk zal het niet liggen, want met een gigantisch lange neus, zeer lage koets en enorme wielen ziet Lexus’ elektrische supercar er ontegenzeggelijk gaaf uit. Met de prestaties moet het trouwens ook wel goedkomen. Lexus rept van een 0-100-tijd van net boven de 2 seconden, waarmee deze auto in het vaarwater van auto’s als de toekomstige Tesla Roadster komt. Ook moet de supersportieve EV meer dan 700 km ver kunnen komen op een volle accu.

2030

Lexus wil in 2030 een compleet elektrisch aanbod hebben. Het merk kan daarmee in Europa, Noord-Amerika en China zelfs geheel overstappen op elektrisch, gevolgd door de rest van de wereld in 2035. Daarmee zijn er natuurlijk ook meer ‘verstandige’ modellen nodig. Lexus laat daarom ook een sedan en een grotere SUV zien, al is er verder geen informatie beschikbaar over deze modellen. De Lexus Electrified Sedan, zoals de auto voorlopig heet, doet denken aan de nieuwe IS. Toch is hij helemaal anders, met opnieuw een opvallende vouw in de flank. Het front is ook hier grotendeels dicht, maar toch heel anders dan bij de RZ. De Lexus Electrified SUV, zoals de laatste voorbode heet, lijkt op dat vlak meer op de RZ. Dit is een voorbode van een grote zevenzitter, een categorie waarin Lexus momenteel erg succesvol is in onder meer de VS, Rusland en Azië.