Leveringslijst Citroën C4 SpaceTourer uitgebreid

De C4 Picasso en Grand C4 Picasso heten sinds enige tijd C4 SpaceTourer en Grand C4 SpaceTourer. Op benzinevlak is het tweetal leverbaar met slechts één benzinemotor: de bekende 130 pk sterke 1.2 Puretech. Die machine is in de Grand C4 SpaceTourer vooralsnog in alle gevallen gekoppeld aan een handgeschakelde zesbak. Voor de kortere C4 SpaceTourer ligt dat vanaf nu anders. Daarin wordt de 1.2 nu standaard gekoppeld aan de achttraps automaat die PSA over zijn portfolio aan het uitrollen is. Met deze automaat sprint de C4 SpaceTourer in 10,8 tellen naar een snelheid van 100 km/h. De topsnelheid ligt op 200 km/h. Per 100 kilometer verdwijnt gemiddeld 5,1 liter diesel de brandstoftank.

De vanafprijs van de C4 SpaceTourer met 130 pk sterke 1.2 én achttrapsautomaat, de handgeschakelde versie is niet meer op de prijslijst te vinden, is vastgesteld op € 29.990. Voor dat geld rijd je de Live-uitvoering. De Selection en Feel kosten in deze configuratie respectievelijk € 30.290 en € 32.690. De Grand C4 SpaceTourer is vooralsnog alleen in combinatie met de 130 en 160 pk sterke BlueHDi-dieselmotoren met de achttrapsautomaat te krijgen. Kijk niet gek op als ook de benzineversies van deze grotere ruimtereus straks van die transmissie wordt voorzien.