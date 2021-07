Citroën C4 SpaceTourer - Back to Basics

Zijn basismodellen nog altijd 'showroomlokkertjes', of kun je daadwerkelijk gelukkig worden met een instapper? In 'Back to basics' zoeken we het uit!

Citroën Grand C4 SpaceTourer 1.2 Puretech 130 Live

€ 33.090

Citroën mag de MPV dan nog in leven houden, het merk dunde het aanbod van de C4 SpaceTourer wel behoorlijk uit. Naast het feit dat de kleinere versie dus niet meer op de prijslijst staat, snoeide Citroën ook in de beschikbare motorversies. De enige benzinemotor op de prijslijst is de 130 pk sterke 1.2 PureTech, die zowel met handbak als automaat leverbaar is. Bij de diesels heb je opvallend genoeg meer keuze: de BlueHDI 130 met handbak of automaat of de BlueHDI 160 met alleen de automaat. Daarnaast biedt Citroën vier uitrustingsniveaus: Live, Feel, C-Series en Shine. De Live is alleen beschikbaar op de PureTech 130 en BlueHDI 130 in combinatie met de handbak. Overigens is die BlueHDI 130 Live met een vanafprijs van €39.470 een stuk duurder dan zijn equivalent op benzine.

Geen dakrails

Als Live is de C4 SpaceTourer voornamelijk te herkennen aan het ontbreken van dakrails. Op de duurdere uitrustingsniveaus lopen deze vanaf de onderkant van de voorruit helemaal door tot de accentlijst achter de achterruit. Verder heeft de Live zwarte accenten achter de achterste zijruiten en in de voorbumper. Ook de spiegelkappen zijn standaard in die kleur gespoten. Qua wielen moet je het doen met 16-inch lichtmetaal, af-fabriek zijn geen andere opties leverbaar op de Live. De kleur kun je gelukkig wel kiezen. Het getoonde 'Polar White' is inbegrepen, de overige vijf kleuren hebben stuk voor stuk een meerprijs van €800.

Verder beschikt de C4 SpaceTourer van buiten standaard over led-dagrijverlichting, mistlampen voor en achterlichten met een 3D-effect. Ook een regen- en lichtsensor zijn inbegrepen en de buitenspiegels zijn elektrisch bedien- en verwarmbaar, maar moeten wel handmatig ingeklapt worden. De panoramische voorruit - ook al een kenmerkend designelement op voorganger C4 Picasso - is altijd aanwezig op de C4 SpaceTourer. Om de bijna 4,6 meter lange MPV effectief in te kunnen parkeren beschikt hij zonder bijbetaling over parkeersensoren achter. Een achteruitrijcamera is ook als optie niet verkrijgbaar op de Live, daarvoor moet je minimaal bij de Feel zijn.

Zeven zitplaatsen

Binnenin biedt de C4 SpaceTourer standaard ruimte aan zeven zitplaatsen. Op de derde zitrij bevinden zich twee individuele inklapbare zitplaatsen, op de tweede zitrij zijn dat er drie. De stoelen zijn bekleed met een combinatie van zwarte en grijze stof. Alleen de bestuurdersstoel is in hoogte verstelbaar. Je kunt overigens niet kiezen voor een andere kleur of soort bekleding, daarnaast leukt Citroën het interieur van de Live niet op met sierlijsten. Op het dashboard van de C4 SpaceTourer Live prijkt een LCD-scherm waarin de essentiële rijgegevens worden getoond. Vanaf de Feel is dat een 12-inch kleurenscherm. Iets verder naar onderen bevindt zich een 7-inch touchscreen met geïntegreerde navigatie, Apple CarPlay en Android Auto.

De inzittenden voorin hebben de regie over de temperatuur in de auto, want climate control met twee zones is inbegrepen. Wel hebben de passagiers op de tweede zitrij eigen ventilatieroosters en is ook het dashboardkastje geventileerd. Op het gebied van veiligheidssystemen heeft de C4 SpaceTourer standaard Driver Attention Alert en een Coffee Break Alert aan boord, die de bestuurder adviseert wanneer het handig is om pauze te nemen. Verder heeft de C4 SpaceTourer standaard cruisecontrol aan boord, maar daar houdt het ook wel op. Lane Keeping Assist, een automatische noodrem en verkeersbordenherkenning, tegenwoordig zaken die bij de meeste auto's standaard inbegrepen zijn, zitten er niet op.

Ook als optie biedt Citroën de veiligheidssystemen niet aan op de Live. De enige opties die beschikbaar zijn voor het instapniveau zijn getinte ramen (€850) en verwarmde voorstoelen met een in hoogte verstelbare en neerklapbare passagiersstoel (€300). Pas vanaf de Feel zijn het 'Pack Safety' en 'Pack Safety & Drive Assist 2' te verkrijgen voor respectievelijk €400 en €850. Bij de eerste krijg je alleen een automatisch dimmende binnenspiegel, verkeersbordenherkenning en Active Safety Brake, bij het duurdere pakket zijn ook zaken als adaptieve cruisecontrol en een rijbaanassistent inbegrepen.