Langdurige verkeershinder op A12: tot in 2024 werk aan Galecopperbrug

Kabels van de uit de jaren 70 stammende Galecopperbrug zijn versleten en nopen tot grootschalig werk. Dat gaat tot ver in 2024 duren, verwacht Rijkswaterstaat. Het werk begint op maandag 13 juni. Vanaf dan geldt permanent een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur en zijn bovendien drie hoofdrijbanen en twee parallelrijbanen versmald. Die versmalling en beperkte snelheid zijn volgens woordvoerder Johan de Boer van Rijkswaterstaat hard nodig, om werkruimte te creëren.

Op de op één na drukste brug van Nederland (220.000 passanten per dag) worden de tuien van het zuidelijke brugdeel vervangen. Verwachting is dat het werk gaat zorgen voor ernstige verkeershinder voor verkeer richting knooppunt Lunetten. Uitstellen van het werk is gezien de staat van de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal echter geen optie meer. Niet alleen de tuien moeten worden vernieuwd wegens roestvorming, ook de brugpylonen moeten worden aangepakt.

Vooral het vervangen van de tuien is een tijdrovende klus. Het bevestigen en het op spanning brengen van de nieuwe kabels is precisiewerk. De Boer: "Dit is echt een heel grote ingreep. We pakken nu alles op dat we tegenkomen in de brug. Dat werk kunnen we niet zonder files oplossen. Leuker kunnen we het niet maken, dit onderhoud is niet voor niets.” In overleg met de provincie wordt voor aanvang van het werk geprobeerd om zoveel mogelijk weggebruikers de Galecopperbrug te laten mijden. "Mensen kunnen bijvoorbeeld omrijden via de A1 of de A15.” Belonen van omrijden zoals bij eerdere werkzaamheden ligt niet in het verschiet.