Lamborghini wil ook na 2030 nog verbrandingsmotoren

Een Lamborghini hoort een bloedsnelle, extreem vormgegeven, onpraktische en bovenal luid schreeuwende auto te zijn. Dat zullen althans de meeste liefhebbers wel vinden. Een volledig elektrische aandrijflijn past niet helemaal bij dat laatste ideaal. Lamborghini-topman Stephan Winkelmann wil er dan ook alles aan doen om ons zo lang mogelijk op een prachtig stukje uitlaatmuziek te trakteren. Volgens de CEO zet Lamborghini erop in om ook na 2030 nog verbrandingsmotoren in zijn auto's te schroeven.

In gesprek met de Corriere della Sera spreekt Winkelmann die ambitie uit. Volgens hem moet het in theorie mogelijk zijn om met deels elektrische aandrijving en synthetische brandstoffen de verbrandingsmotor nog wat langer in leven te houden: "We willen zelfs na 2030 twee hybride supersportwagens in het gamma hebben, dankzij synthetische benzine waarmee we een zeer lage uitstoot hebben." Wel ziet hij uitdagingen. Winkelmann vraagt zich hardop af of er te zijner tijd voldoende synthetische brandstof beschikbaar is en of beleidsmakers erin mee zullen gaan. Het doel is in ieder geval helder: "We willen emoties blijven teweegbrengen zoals we dat altijd hebben gedaan met verbrandingsmotoren."