Lamborghini hervat productie Aventador wegens scheepsramp

De Aventador was al met pensioen gestuurd door Lamborghini. Het merk met de stier zwaaide de succesvolle supercar uit met de LP 780-4 Ultimae, in feite een combinatie van de Aventador S en SVJ. Aan boord van de Felicity Ace bevonden zich 15 Aventador Ultimae's. Het noodlot sloeg echter toe: het schip vloog in brand en zonk uiteindelijk bij de bergingspoging, waardoor alle auto's aan boord verloren gingen. Winkelmann bevestigt dat Lamborghini alle 15 exemplaren gaat vervangen en dat het merk daarvoor de productie van de Aventador opnieuw opstart.

"We staken onze hoofden bij elkaar, en gelukkig kunnen we deze auto's vervangen, dus er is geen verlies voor onze klanten in Amerika door het gezonken schip", aldus Winkelmann. "Het was lastig met de Aventador, maar we hebben het gered." De klanten zullen wel langer moeten wachten voordat ze hun Aventador in ontvangst kunnen nemen. Winkelmann geeft nog geen indicatie hoelang het duurt voordat Lamborghini de verloren Aventadors weer heeft gebouwd.

Naast de 15 Aventadors bracht het schip ook 85 exemplaren van de Urus naar Amerika. Ook die auto's worden vervangen, net als de 189 Bentleys die aan boord van het schip waren. Bentley zegt voor de helft van die auto's al direct een oplossing te hebben en verwacht de overige helft binnen zes maanden te vervangen. De overige lading van het schip bestond vooral uit Porsches, Volkswagens en Audi's. Audi moet het verlies van zo'n 1.800 auto's opvangen. "Die kunnen we vervangen", aldus Audi-topman Markus Duesmann. "Dat kost wat tijd, maar we doen ons best."