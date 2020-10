Lamborghini beleefde recordmaand in september

2020 zal de boeken in gaan als een rampzalig jaar voor de verkoop van nieuwe auto's, maar bij Lamborghini is er in korte tijd al meerdere keren reden voor een feestje geweest. De nieuwste opsteker vindt men in de hoeveelheid auto's die er vorige maand afgeleverd zijn. Dat waren er namelijk 738. Nog nooit eerder kwam het tot zo'n hoog aantal in de maand september. Normaal gesproken niet speciaal het vermelden waard, maar gezien de omstandigheden is het toch een mooie prestatie. Over het hele derde kwartaal ging het om 2.083 auto's.

Zoals gezegd is dit de derde keer in korte tijd dat er gebak op tafel komt in Sant'Agata Bolognese. In september werd namelijk ook al de tienduizendste Aventador in elkaar geschroefd. Twee maanden eerder bereikte men dezelfde mijlpaal al met de nog een stuk jongere Urus. Die laatste speelt uiteraard een grote rol in de opvallend positieve resultaten van Lamborghini. Niet eerder werd een model van het merk zó goed verkocht als de opvallende SUV. Ook hier in Nederland is het met tot op heden 58 verkochte exemplaren al de succesvolste Lamborghini in de geschiedenis.