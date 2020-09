Lamborghini-CEO Domenicali wordt topman Formule 1

Domenicali (55) maakte vanaf begin jaren 90 carrière bij Ferrari. Daar switchte hij in 2008 van functie door als topman van de sportafdeling over te gaan naar het Formule 1-team van het merk. Domenicali nam daar het stokje over van de zeer succesvolle teambaas Jean Todt. Onder Domenicali wist Ferrari alleen in het begin van zijn tijdperk als teambaas nog enkele successen te behalen, maar daarna werd het snel minder. Toen hij in 2014 na een lastige periode voor Ferrari aan de kant werd geschoven als teambaas, ging hij bij Audi in dienst, waarmee hij terugkeerde in de personenauto-industrie. Volkswagen, immers ook het moederbedrijf van Lamborghini, plaatste hem vervolgens in 2016 aan het hoofd van Lamborghini, waar hij na dit jaar dus weer vertrekt. Onder zijn leiding kwam Lamborghini onder meer met de Urus en zag het merk de verkoopcijfers naar ongekende hoogte stijgen.

De in Imola geboren topman keert dus na zes jaar afwezigheid terug in de Formule 1. Daar neemt hij het stokje over van Chase Carey, de huidige CEO van Formula One Management. Domenicali krijgt daarmee de touwtjes van de Formule 1 in handen. Daar treft hij twee oude bekenden in andere hoge functies: Jean Todt als president van de FIA en Ross Brawn als sportief directeur van de F1. Met Brawn werkte Domenicali samen in zijn tijd als teambaas bij Scuderia Ferrari.