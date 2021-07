Lamborghini Aventador krijgt nog een staartje

De Lamborghini Aventador is dit jaar alweer tien jaar onder ons, maar weet nog heel even van geen ophouden. Binnenkort kunnen we nog een nieuwe versie verwelkomen.

In deze teaserfoto, die we uiteraard weer even een beetje lichter hebben proberen te maken, zijn onmiskenbaar twee Lamborghini's Aventador te zien. Blauwe exemplaren, om precies te zijn. Verder is er eigenlijk niet veel bijzonders aan de twee Italianen te zien en dat was ongetwijfeld ook de bedoeling. Lamborghini zegt namelijk op 7 juli pas te onthullen waarmee we hier te maken hebben. "Er gaat tijd overheen voordat je tijdloos bent," schrijft het merk erbij. Kijk er niet gek van op als we hier met een versie van de Aventador te maken hebben die het begin van het einde van de Aventador inluidt. Het is goed mogelijk dat de Aventador simpelweg nog een keer bijgepunt wordt voor de laatste ronde, aangezien de opvolger nog tot waarschijnlijk 2024 op zich laat wachten.

Eerder gaf Lamborghini aan dit jaar nog twee auto's met een V12 te onthullen. Dit is er ongetwijfeld één van. De nog te onthullen auto's 'eren het verleden' verklaarde Lamborghini. Er gaan ook geruchten over een auto op Aventador-basis die met een ander koetswerk een eerbetoon aan de dit jaar 50 jaar geleden voor het eerst getoonde Countach vormt. Dat lijkt ons de tweede na deze Aventador, of de auto die we hier zien is dat eerbetoon en dan wordt het dus iets minder spectaculair dan gedacht. Hoe dan ook zal het ongetwijfeld weer een machtig ding zijn, dus zetten we alvast een dikke rode cirkel om 7 juli op de kalender.