‘Lamborghini dit jaar bijna uitverkocht’

Tegen alle verwachtingen in zorgt de coronapandemie vaak niet voor minder, maar juist meer vraag naar consumentengoederen. Onder die goederen vinden we ook de auto’s van Lamborghini, dat naar eigen zeggen voor tot zeker november orders heeft staan.

2021 is een uitstekend jaar voor Lamborghini, legt CEO Stephan Winkelmann uit tegenover Bloomberg. De eerste tien maanden aan productiecapaciteit is al helemaal verkocht, dus alleen voor november en december is er nog ruimte. Het eerste kwartaal werd zelfs wederom een verkooprecord genoteerd, met een groei van bijna 25 procent.

In 2020 moest het merk het nog met een kleine verkoopdaling doen, al kwam dat vooral doordat 2019 een regelrecht recordjaar was. In 2020 werd ook Lamborghini geconfronteerd met een coronadip, waarmee het eigenlijk extra bijzonder is dat het jaar alsnog de boeken in gaat als het op één na beste jaar voor Lamborghini ooit.

Of niet, want de grote gangmaker is uiteraard de Lamborghini Urus SUV. Dat model is er pas sinds 2018. Dat 2021 een goed jaar zou gaan worden hing ook al in de lucht, want nog in 2020 was al duidelijk dat het eerste halfjaar al volledig geboekt was bij het merk.