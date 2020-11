Lagere snelheid in Frankfurt in plaats van milieuzones

In Frankfurt am Main gaat de maximumsnelheid in de binnenstad met ingang van het nieuwe jaar omlaag naar 40 km/h, meldt Automobilwoche. Dat heeft niets met verkeersveiligheid te maken, maar met de uitstoot van stikstofdioxide. Die ligt lager bij lagere snelheden. Vorig jaar december besloot het gerechtshof in Kassel dat de stikstofuitstoot in de binnenstad verder omlaag moet en dat daarvoor milieuzones of zelfs algehele verboden voor brandstofvoertuigen ingesteld dienen te worden. Om dat te voorkomen, schroeft men nu de maximumsnelheid terug.

Het idee is dat daarmee de gemiddelde uitstoot van stikstofdioxide voldoende daalt om aan de eisen te voldoen. Tegelijkertijd blijft de binnenstad zo wel voldoende bereikbaar voor iedereen. Kennelijk wordt dit als een goed alternatief gezien, want het is al goedgekeurd door de deelstaat waarin Frankfurt ligt. Met ingang van het nieuwe jaar mag er dus in een bepaalde zone in de stad nergens harder dan 40 km/h gereden worden. Dat zal vast even wennen zijn op sommige plekken, maar iedereen kan in ieder geval nog met de auto de stad in.