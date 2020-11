Oude dieselauto's vanaf nu niet meer welkom in Amsterdam

Oudere dieselauto's mogen sinds zondag Amsterdam niet meer in. Daar is een milieuzone ingesteld die vanaf heden van kracht is.

Er gold al een milieuzone in Amsterdam, maar die is nu flink uitgebreid. Nu mag er binnen de gehele ringweg A10 geen diesel meer in van een emissieklasse onder klasse 4. Dat houdt in de praktijk in dat je met een dieselauto van vóór 2005 niet meer welkom bent in de hoofdstad. Voorheen hield de noordkant van de zone nog op bij het IJ, maar vanaf nu beslaat de milieuzone ook het gebied ten noorden van het IJ, tot aan de A10. Amsterdam had eerder al een milieuzone die bedoeld was voor vrachtverkeer, bestelauto's en taxi's. Nu worden dus ook personenauto's meegenomen.

Op haar website stelt de gemeente dat er vanwege de coronacrisis nog niet direct wordt gehandhaafd, maar vanaf maart 2021 kunnen bestuurders wel een boete verwachten als ze de zone in gaan met een dieselauto die er niet is toegestaan. Daarnaast zijn er enkele specifieke uitzonderingen binnen de milieuzone, waar er nog wél oudere diesels mogen komen. Het betreft de Coen- en Vlothaven, de daartegenover gelegen kade in de Mercuriushaven, het westelijk deel van het havengebied aan de IJ-oever in Amsterdam-Noord en de toerit naar de P+R RAI en naar de zuidelijke standbouwersingang bij de RAI.