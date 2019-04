Lada Granta nu ook als Cross

Sinds september vorig jaar hebben we niet meer over Lada geschreven, en dat kan natuurlijk niet. Gelukkig is er vandaag aanleiding om het Russische merk op het podium te tillen. De vernieuwde Lada Granta maakt namelijk kennis met... een Cross-uitvoering.

In augustus vorig jaar besloot Lada de in de basis in 2011 op de markt gebrachte Granta een facelift te geven. De Granta-familie werd daarbij fors uitgebreid. Moederbedrijf Avotvaz besloot namelijk een streep te zetten door modelnaam Kalina en dat betekende dat de Kalina-modellen, een compacte vijfdeurs én een stationwagen, werden overgeheveld naar de Granta-vloot. De Granta-lijn maakt nu kennis met... de Cross.

De Granta Cross is eigenlijk niets anders dan een Kalina Cross zoals die in 2014 werd gepresenteerd. Wel ondergaat de 2,3 centimeter opgehoogde station-met-kunststof-opsmuk de meest recente bijpuntsessie en daarmee past de Granta Cross natuurlijk helemaal bij de rest van z'n Granta-broertjes. De Granta Cross komt beschikbaar met een 87 pk sterke 1.6, een achtklepper, en met een 106 pk sterke 1.6 met vier kleppen per cilinder. Schakelen gaat met een handgeschakelde vijfbak óf met een gerobotiseerde handbak. De Granta Cross is overigens niet de enige Cross-versie die Lada op de menukaart heeft staan. Zo bestaan van zowel de X-Ray als van de Vesta (SW) opgehoogde en stoer aangeklede varianten met die naam.

Het mooiste van de Granta Cross is het prijskaartje dat Lada er in Rusland aan hangt. Zo staat de auto voor omgerekend € 6.300 in de orderboeken. Naar Nederland komt de auto, via de officiële kanalen, helaas niet.