Lada 4x4 krijgt nieuw binnenste

De net zo hoekige als in het terrein vaardige Lada die we in Nederland vooral kennen als de Niva, leeft in Rusland nog altijd voort onder de noemer '4x4'. Hoewel Lada het uiterlijk van de offroader door de jaren heen op een handjevol details ongeroerd liet, kreeg de Niva midden jaren negentig een volledig nieuw binnenste (foto 5 en 6). In het jaar waarin de nu al enige jaren 4x4 geheten Lada z'n 42ste verjaardag viert, krijgt de auto een nieuwe werkplek.

Hoewel het binnenste van de 4x4 nog altijd zeer spartaans oogt, zijn er toch forse verschillen met de werkplek zoals die tot op heden was. De middenconsole is iets meer in het ontwerp van de rest van het dasboard opgenomen en ietwat krakkemikkig ogende ventilatieroosters verhuizen een stukje omhoog en zijn in een met ronde hoeken afgewerkt paneel geplaatst. De klimaatregeling laat zich voortaan niet meer middels simplistische schuifjes, maar met hypermoderne draaiknoppen instellen. Erboven zijn zowaar druktoetsen aangebracht, exemplaren die de oude tuimelschakelaars vervangen.

Ook achter het stuur is nieuws waar te nemen. Zo schroeft Lada niet alleen een nieuwe overkapping van de tellerbak in de 4x4, maar is ook het instrumentarium zelf volledig nieuw, Lada monteert er zelfs een digitaal display van de boordcomputer in. Andere nieuwigheden: het dashboardvakje is groter, de 4x4 krijgt twee 12-volt laadpunten en de sympathieke Rus profiteert van volledig nieuw meubilair. Nabij de binnenspiegel is een knoppeneilandje verschenen waar onder de knop voor het nieuwe noodsysteem zijn geplaatst. Ook nieuw: achterpassagiers worden gedompeld in exorbitante luxe en komen over hoofdsteunen te beschikken.

De update behelst overigens ook enkele technische wijzigingen. Zo zegt moederbedrijf Avtovaz dat het de geluidsisolatie heeft verbeterd en dat er minder door de motor veroorzaakte trillingen het interieur binnendringen. Aan de krachtbron zelf, een 1.7 die 83 pk levert, is verder niets veranderd.