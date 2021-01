Lada 4x4 is weer een Niva!

De Lada Niva is in West-Europa misschien wel de Lada die ons het meest is bijgebleven, meer nog dan de Riva-reeks en de aloude 1200. Dat komt onder meer door het feit dat de in 1977 gepresenteerde Niva ontzettend langdurig in nagenoeg ongewijzigde vorm in onze contreien is verkocht. Hoewel de Niva in Nederland ook daadwerkelijk als Niva werd verkocht, ging het model elders in de wereld onder een andere identiteit door het leven. In Oostenrijk sprak men van de 'Taiga', terwijl in het Verenigd Koninkrijk de 'Cossack' kon worden aangeschaft. Inmiddels heet de ooit Niva geheten alleskunner al jaren '4x4', maar dat draait Lada nu dus terug. De internationale oer-Niva heet namelijk weer Niva! Tenminste, min of meer.

Dat is voor de Lada-kenner natuurlijk een interessante ontwikkeling. De modelnaam Niva werd namelijk tot voor kort door Chevrolet gebruikt voor de Chevrolet Niva. Die was met zijn moderner ogende koets aanvankelijk bedoeld als opvolger van de Lada Niva/4x4, maar het Russische Avtovaz besloot de Lada 4x4 en de Chevrolet Niva naast elkaar te voeren. Inmiddels is het samenwerkingsverband tussen General Motors en Lada opgeheven en is de Chevrolet Niva ondergebracht bij Lada. Dat model verscheen onlangs in gefacelifte vorm als Chevrolet Niva Travel ten tonele. Daarmee heeft Lada slim ruimte gemaakt om dr modelnaam Niva terug te brengen naar de hoekige offroader die dit jaar aan zijn 44ste levensjaar is begonnen. Heet de oer-Niva dan weer simpelweg Niva? Nee, Lada heeft besloten om hem Niva Legend te noemen. De Legend en Travel vormen daarmee dus samen een nieuwe Niva-familie.

Het omdopen van de 4x4 in Niva Legend gaat hand in hand met een piepkleine update. Zo heeft Lada nieuwe uitstroomopeningen van het ventilatiesysteem in de C-stijlen gemonteerd die voor iets minder bijgeluiden in het interieur moeten zorgen.