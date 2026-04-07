Kwart meer doorrijders na tanken door hogere prijzen aan de pomp

Meer automobilisten rijden na het tanken weg zonder te betalen door hogere brandstofprijzen. Sinds het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten is er een toename van meer dan een kwart in het aantal tankbeurten waarbij niet betaald wordt. Dat ziet SODA, een organisatie die voor tankstations achter wanbetalers aangaat.

In maart was er een toename van 25 procent ten opzichte van een jaar eerder. In april is dit nog verder gestegen en lag het 35 procent hoger dan een jaar eerder. SODA ziet ook dat een onbetaalde tankbeurt dit jaar vaker met opzet gebeurt.

Brancheorganisatie van tankstations Drive vindt het "heel vervelend" voor pomphouders, vertelt voorzitter Martin van Eijk. "Mensen willen of kunnen niet betalen. Het is helaas maar waar."

De prijzen aan de pomp zijn sinds eind februari fors opgelopen. De prijs van diesel is met zo'n 80 eurocent per liter gestegen en die van Euro95 met zo'n 30 eurocent. Beide prijzen bereikten dinsdag een recordstand, blijkt uit data van consumentencollectief UnitedConsumers.

Volgens Van Eijk zijn er grote verschillen in het aantal doorrijders per tankstation. "Aan de grens gebeurt het veel minder, maar daar wordt nu ook minder getankt." Automobilisten in grensstreken kiezen ervoor om niet in Nederland, maar over de grens in België of Duitsland te tanken omdat de prijs daar lager is.

De boete voor doorrijden is 131 euro bovenop de onbetaalde tankkosten. Pomphouders hebben goede afspraken met deurwaarders over het innen van het niet betaalde bedrag. Toch is dat niet altijd even eenvoudig, vertelt Van Eijk. "Door het gebruik van valse kentekens wordt het steeds moeilijker."

