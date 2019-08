Krimp Duitse economie door autofabrikanten

De Duitse economie steunt voor een groot deel op de automobielindustrie. Dat is in goede tijden mooi, maar in mindere tijden komen de klappen dan ook uit die hoek, zo stelt hoofdeconoom Carsten Brzeski van ING Duitsland in een interview met NU.nl.

Waar de Nederlandse economie het tweede kwartaal van 2019 met 0,5 procent groeide, liep die van onze oosterburen in diezelfde periode juist 0,1 procent terug. Dat is opmerkelijk, omdat de conjunctuur van beide landen doorgaans juist nauw met elkaar verbonden is. Als Duitsland niest, wordt Nederland verkouden, luidt een oud gezegde.

Handelsconflict

NU.nl vroeg aan hoofdeconoom Carsten Brzeski van ING Duitsland om een verklaring voor deze ontwikkeling. Volgens hem is dat voor een aanzienlijk deel te herleiden naar de automobielindustrie. "Automakers als Mercedes, Volkswagen en BMW, die normaliter de kar trekken in Duitsland, lijden onder het handelsconflict tussen de Verenigde Staten en China en de vertragende wereldeconomie", stelt Brzeski. De Nederlandse economie is voor een groter deel gestoeld op dienstverlening en is daardoor minder gevoelig voor tegenslagen in de productie-industrie.

Vraag neemt af

Verhoogde Chinese importtarieven treffen in de VS geproduceerde goederen, waaronder diverse modellen van BMW (X3 t/m X7) en Mercedes-Benz (C-, GLS- en GLE-klasse). Bovendien heeft het conflict een koelende werking op de Chinese economie in het algemeen, waardoor in dat land ook de vraag naar niet in de VS geproduceerde modellen afneemt, legt Brzeski uit. Bovendien: "Er is een eind gekomen aan een regeling in China waarbij je een belastingvoordeel krijgt bij het kopen van een auto. Daardoor neemt de vraag naar auto's af."

EV's

Desondanks kunnen de Duitse autofabrikanten niet alleen naar externe omstandigheden wijzen. Chinezen stappen massaal over op elektrische auto's: "En daar hebben Duitse automakers een beetje liggen slapen", stelt Brzeski.