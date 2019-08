BMW: meer verkocht, minder winst

BMW heeft in het eerste halfjaar van 2019 én in het tweede kwartaal net iets meer auto’s verkocht dan in dezelfde periodes vorig jaar. Tegelijkertijd daalde de winst echter flink, onder meer vanwege de ontwikkeling van elektrische auto’s en gesteggel met de Europese Unie.

In totaal gingen er in de eerste helft van 2019 1.252.837 auto’s van de BMW Group over de toonbank. Dat is dus inclusief Mini en Rolls-Royce, waarbij die laatste er met sprongen op vooruitging. Met 2.534 exemplaren is er bij dat merk sprake van een groei van maar liefst 42,3 procent, die uiteraard grotendeels het gevolg is van de komst van de Cullinan. Mini verkocht met 174.344 exemplaren juist 3,9 procent minder. Uiteraard is het nog altijd BMW dat voor de aantallen zorgt. Hier werden 1.075.959 auto’s verkocht, een bescheiden 1,6 procent meer dan vorig jaar. De totale groei komt in verkoopaantallen neer op 0,8 procent.

Zoomen we in op het laatste kwartaal, dan komt er een groei van 1,5 procent voor de automotive-tak tevoorschijn. Opnieuw is het Mini dat een daling noteert, ditmaal van 5,8 procent, terwijl het kleine Rolls-Royce enorm groeit en het enorme BMW er 2,7 procent bijkrijgt. Met name de X3, die ook in China wordt gebouwd, is niet aan te slepen.

Tot zover alle reden om de champagne te ontkurken, maar de kans is groot dat de duurste flessen nog even in de koeling blijven liggen. Wat euro’s betreft, is het namelijk helemaal niet zo rooskleurig bij BMW. Met in totaal 2,79 miljard euro komt de winst maar liefst 48,8 procent lager uit dan in de eerste helft van 2018. Binnen dat totaal, dat ook de motorfiets-tak en de financiële afdeling omvat, doet de auto-hoek het met een daling van 69,5 procent nog wat slechter. Hier komt de winst uit op 1,16 miljard. In het laatste kwartaal bedraagt de totale daling 19,6 procent en noteert de autotak een 23,4 procent lagere winst.

Voor de forse winstval zijn een aantal verklaringen te geven. Om te beginnen kampt BMW net als veel andere autobouwers met hoge ontwikkelingskosten voor met name elektrische en autonome auto’s. In het tweede kwartaal lagen de kosten voor research en development 5,9 procent hoger dan vorig jaar, met een totaal van 1,4 miljard euro. Ook werd er 39 procent meer geïnvesteerd in huisvesting en het moderniseren van fabrieken en zijn de productiekosten gestegen. Ook een doorlopend akkefietje met de Europese Unie speelt echter een rol. BMW wordt ervan beschuldigd dat het samen met enkele andere Duitse autobouwers afspraken heeft gemaakt over technieken om uitstoot terug te dringen, zodat er op dit vlak niet wordt geconcurreerd. Met deze procedures is een bedrag van 1,4 miljard gemoeid.