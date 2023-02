'Kosten elektrische auto nipt gunstiger dan benzineauto'

Wie elektrisch gaat rijden, doet dat waarschijnlijk voor een belangrijk deel ook uit liefde voor eigen portemonnee. Of het echt veel geld scheelt, hangt bijvoorbeeld af van welke EV je koopt, of je aanschafsubsidie hebt gekregen en hoe je doorgaans oplaadt. Gemiddeld genomen is een elektrische auto volgens nog wel goedkoper dan een benzineauto, zo blijkt uit onderzoek van de ANWB.

In 2021 lag volgens de ANWB de gemiddelde 'Total Cost of Ownership' van een elektrische auto voor het eerst onder die van een benzineauto. In 2022 was dat ook weer zo, stelt de ANWB. Met zaken als afschrijving, onderhoud, verbruikskosten, verzekering en mrb (waar EV's nu nog van zijn vrijgesteld) meegenomen kwam je afgelopen jaar op 61,4 cent per kilometer voor een elektrische auto en 63,4 cent per kilometer. Een verschil van 2 cent per kilometer.

De ANWB licht toe hoe het tot deze getallen is gekomen. "We vergelijken de gemiddelde km-kosten van middenklasse benzineauto’s met die van middenklasse elektrische auto’s. Dit bij een gebruiksduur van 4 jaar en het rijden van 15.000 km per jaar. Voor de berekening gebruiken we een “gemiddelde nieuwe auto”," aldus de ANWB. "Die gemiddelde auto is bepaald door het totale aanbod in het middenklasse segment (per brandstofsoort) te combineren met de verkoopaantallen. Hoe meer een merk/type/uitvoering verkocht is, hoe zwaarder deze meeweegt in de berekening van het gemiddelde. Zo ontstaat een 'gewogen virtuele gemiddelde auto' waarvoor we dan de totale autokosten berekenen." Voor het laden van de EV is er uitgegaan van een gemiddelde laadmix.