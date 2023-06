Komt deze elektrische coupé straks naar Nederland?

Elektrische auto's zijn er tegenwoordig in bijna alle segmenten en in diverse verschijningsvormen. Als de elektrische MG Cyberster er eenmaal is, hebben we zelfs een elektrische roadster op de Nederlandse markt. Elektrische coupés bestaan vooralsnog alleen in de absolute topklasse, maar daarin brengt deze elektrische coupé van het Chinese Hozon Auto straks mogelijk ook in Europa verandering.

Wacht even. Hozon Auto? Jazeker. In Europa ken je die Chinese fabrikant van enkel elektrische auto's waarschijnlijk niet, maar in het thuisland is het al even actief. In 2018 bracht het met deze Neta N01 zijn eerste elektrische productiemodel op de Chinese markt en inmiddels verkoopt het de Neta U, de Neta V, Neta S en de Neta GT. De eerste drie zijn achtereenvolgens een compacte cross-over, een middelgrote cross-over en een middelgrote sedan. De Neta GT is van het stel de bijzonderste. Dat is immers een volledig elektrische GT waarover we al twee keer eerder schreven. Waarom we de Neta GT opnieuw optrommelen? Welnu: het zou zomaar kunnen dat die auto naar Europa komt.

De Neta GT is een 4,72 meter lange en bijna 2 meter brede elektrische coupé die een behoorlijke slag groter is dan de huidige Alpine A110 en formaattechnisch meer in de buurt komt bij auto's als de C-klasse Coupé van Mercedes-Benz. De GT - die aanvankelijk Neta E zou gaan heten - is vooralsnog alleen in China te koop, maar dat verandert mogelijk vrij snel.

Europese verkenningstocht én aanwezig tijdens IAA

Hozon Auto gaf eerder al aan dat het plannen zou hebben om zijn elektrische sedan - de Neta S - in Europa te gaan verkopen. In de database van het Noorse patentbureau heeft AutoWeek de patenttekeningen van de Neta GT opgedoken (foto's 19 t/m 25).. Dat hoeft niet direct te betekenen dat het model in Europa/Noorwegen op de markt komt, maar wijst er wel op dat er achter de schermen iets borrelt. De Nederlandse automarkt is op EV-vlak net als die van Noorwegen voor autofabrikanten een belangrijke of op zijn zachtst gezegd interessante. Als de Neta GT daadwerkelijk naar Noorwegen komt, is het niet ondenkbaar dat de elektrische coupé later ook de Nederlandse grenzen oversteekt.

Hozon Auto is met een behoorlijke uitbreiding bezig. Aanvankelijk verkocht het zijn producten alleen in China, maar het merk is inmiddels ook in Thailand, Maleisië, Jordanië en Israël actief. Hozon Auto zegt momenteel bezig te zijn met het verkennen van de Europese markt. Daar hoort een uitstapje bij naar de IAA die in september in München plaatsvindt. Daar is het merk van de partij.

Neta GT

De Hozon Neta GT is er met een 231 pk sterke elektromotor op de achteras en wordt in China ook geleverd als vierwielaandrijver met twee samen 462 sterke elektromotoren. Die krachtigste versie bereikt in 3,7 seconden de 100 km/h. Zijn actieradius is volgens de niet erg nauwkeurige CLTC-methode vastgesteld op 660 kilometer. De Neta GT is volgestopt met passieve en actieve rijhulpsystemen en moet ook semi-autonoom zijn weg door het verkeer kunnen vinden. De auto heeft frameloze portieren, een cW-waarde van 0,21 en een interieur met daarin niet alleen sportstoelen en een audiosysteem met 12 luidsprekers, maar ook een 17-inch infotainmentscherm waarin zelfs een karaoke-app is verwerkt. Verder is er een gigantisch glazen panoramadak. In de kofferbak past 297 liter aan spul, in de frunk kun je nog eens 50 liter extra kwijt.

Zou jij wel voor een Neta GT te porren zijn? Of zie je helemaal geen kans voor een dergelijk model op de Nederlandse markt?