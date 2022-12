Vult deze elektrische coupé een gat in de markt?

Elektrische auto's zijn er in bijna alle soorten en maten. Bijna. Elektrische cabrio's zijn er nog nauwelijks en ook sportieve coupés vind je vooralsnog enkel in de absolute topklasse. Daarop speelt het Chinese Hozon Auto met deze Neta E mogelijk op slimme wijze in.

In Nederland kun je elektrische hatchbacks, sedans, liftbacks, SUV's en zelfs bedrijfswagens aanschaffen. Met de 5 Electric introduceerde MG de eerste elektrische stationwagon in Europa en volgend jaar valt er met de komst van de Astra Electric en Peugeot e-308 in het elektrische stationsegment nog meer te kiezen. MG komt op termijn zelfs met een volledig elektrische open tweezitter: de MG Cyberster. Elektrische coupés vind je momenteel nog enkel in het absolute topsegment, denk aan de Rimac Nevera. Het Chinese Hozon Auto denkt met beduidend minder hoog gepositioneerde elektrische coupé een gat in de markt te hebben gevonden.

AutoWeek heeft in de database van het Chinese Ministerie van Transport en Informatie Technologie de eerste foto's opgedoken van de Neta E, een nieuwe elektrische coupé van het Chinese Hozon Auto. Volgens zijn registratiegegevens is de Hozon Neta E 4,72 meter lang, 1,98 meter breed en 1,42 meter laag. De wielbasis bedraagt een behoorlijke 2,77 meter. Klein is de Neta E daarmee niet. Ter vergelijking: een Alpine A110 is met zijn lengte van 4,18 meter ruim een halve meter korter. Zijn wielbasis deelt de Neta E met de Neta U, een elektrische cross-over van Hozon Auto (foto 5). Wat formaat betreft is de Neta E beter vergelijkbaar met de BMW 4-serie Coupé, al is die enkele centimeters smaller. Net als de 4-serie en in tegenstelling tot de Alpine A110 is de Neta E een vierzitter.

De Hozon Neta E is in China met twee verschillende motorconfiguraties verkrijgbaar. Er is een variant met een enkele 231 pk sterke elektomotor en een versie met zowel voor als achter een elektromotor met datzelfde vermogen. Ongeacht de gekozen uitvoering bedraagt de topsnelheid van de minimaal 1.850 kilo zware Neta E 190 km/h.

Hozon Auto heeft ook plannen om een in ieder geval een van zijn modellen - de Neta S - in Europa op de markt te brengen (foto 6). Mocht Hozon Auto de Neta E ook naar ons hoekje van de wereld halen, ben jij dan tot aanschaf van zo'n elektrische coupé te verleiden? Waarom wel of niet?