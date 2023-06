De vernieuwde GLA staat in Nederland voor net geen €55.000 in de orderboeken, zo schreven we zojuist. Nu kunnen we je ook vertellen wat de gelijktijdig met de GLA en op vergelijkbare wijze gemoderniseerde GLB in Nederland moet kosten. De Mercedes-Benz GLB is met zijn lengte van 4,65 meter bijna 25 centimeter langer dan de GLA, heeft een 10 centimeter langere wielbasis (2,83 meter) én is in tegenstelling tot de GLA tegen meerprijs uit te rusten met een derde zitrij die de auto omtovert tot een zevenzitter. De meerprijs ten opzichte van de GLA is relatief beperkt. De GLB is er in Nederland vanaf €57.486 en is daarmee zo'n €2.500 duurder dan een gelijkwaardig uitgevoerde instap-GLA.

De vanafprijs van de Mercedes-Benz GLB geldt voor de nu mild-hybride GLB 180 met 136 pk sterk benzinehart en 14 pk aan elektrohulp, uitgevoerd als Business Line. Deze aandrijflijn valt verder te combineren met uitrustingsniveaus Luxury Line en AMG Line. Net als de GLA is de GLB er ook als GLB 200 met 163 pk (+14 pk) sterke benzinemotor. Als Luxury Line kost deze variant €61.360. Met AMG Line-verwennerij reken je €64.026 af. Mercedes-Benz biedt de GLB ook aan als 190 pk (+14 pk) krachtige GLB 220 en als 224 pk (+14 pk) sterke GLB 250. Deze hebben allebei 4Matic-vierwielaandrijving en zijn altijd uitgerust als AMG Line. Ze kosten achtereenvolgens €76.428 en €88.290.

De GLB is niet verkrijgbaar als plug-in hybride. Wél is er een sportieve en voluit Mercedes-AMG GLB 35 4Matic geheten sportieve topversie met een 306 pk (+14 pk) krachtige 2.0. Die staat voor €103.640 in de prijslijst. Eevenals de GLA zit de vernieuwde GLB ongeacht de uitvoering aanzienlijk rianter in zijn spullen zit dan voor de facelift, wat de hogere prijzen ten opzichte van zijn voorganger verklaart.

Prijzen Mercedes-Benz GLB