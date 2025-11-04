Je hebt geen rijke fantasie nodig om een Chevrolet Camaro te herkennen in deze creatie van Blazin Rodz. De projectnaam die hier bij hoort, '1969 Chevrolet Camaro hybrid hypercar', laat ook al weinig aan de verbeelding over. Toch staat hier waarschijnlijk in vrijwel niets een Chevrolet Camaro, want het gaat om een volledig uit koolstofvezel opgetrokken nieuwe koets op een 'modern chassis'. De aandrijflijn heeft ook al weinig van doen met die van het grote voorbeeld uit 1969, op het aantal cilinders van de brandstofmotor na.

Het kloppend hart van dit monster is namelijk ook een V8, maar dan wel mooi een ruim 1.300 pk sterk voor Nascar 0ntwikkeld exemplaar (de R07 van GM) met twee turbo's. Die doet het zware werk niet alleen, maar met een axiale fluxmotor. Jazeker, dit is een hybride. De twee krachtbronnen leggen een systeemvermogen in de schaal van dik 1.600 pk en helpen de beestachtige Camaro aan een topsnelheid van 338 km/h. Vanwege het samenspel van de twee is de Camaro bovendien vierwielaangedreven. De elektromotor haalt zijn kracht uit een accupakket met 800V-systeem, dat dankzij regeneratief remmen bijgeladen wordt.

Het klinkt allemaal veelbelovend, maar het is nog maar de vraag hoe snel we horen hoe dit in het echt allemaal uitpakt. Blazin Rodz zegt een beperkt aantal van deze geweldenaren te bouwen, voor het bepaald niet geringe bedrag van omgerekend zo'n 1,4 miljoen euro. Bizar.