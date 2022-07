Kia XCeed gefacelift: vanbinnen én vanbuiten vernieuwd

Highlights

Nieuwe bumpers, grille en koplampen

Eigenwijze achterlichten

Voor het eerst ook als GT-Line

Met (mild-hybride) benzinemotoren én als plug-in hybride

Medio 2021 voerde Kia een facelift door op de Ceed-familie. Althans, op het grootste deel van die in 2018 gepresenteerde modelreeks. De Ceed Hatchback, Sportswagon en de gelikt gelijnde ProCeed werden bijgewerkt, maar de XCeed moest nog even in zijn bestaande vorm door. Zo gek was dat niet, de XCeed was in 2019 immers de laatste variant die Kia aan de Ceed-familie toevoegde en is dus een jaartje jonger dan zijn zustermodellen. De helft van 2022 is inmiddels bijna voorbij en dus acht Kia de tijd rijp om ook de XCeed nu op te frissen.

Design

Wereldschokkend is de facelift die de Kia XCeed ondergaat niet, al heeft de bijpuntsessie meer om het lijf dan je in eerste instantie wellicht zou denken. Zo is niet alleen de grille vernieuwd maar zijn ook de koplampen bijgewerkt. Die behouden hun originele vorm, maar wisselen hun voorheen uit vier horizontale ledpunten bestaande leddagrijverlichting om voor een drietal verticaal geplaatste led-boemerangetjes. De mistlampen zijn voortaan in de koplampen geïntegreerd en zitten dus niet meer onderin de voorbumper. Volgens Kia leveren de nieuwe luchtgeleiders die het daardoor in de voorbumper heeft kunnen plaatsen de XCeed minder luchtweerstand op. Mooi meegenomen.

Ook aan de achterzijde van de Kia XCeed hanteren de ontwerpers het penseel der vernieuwing op subtiele wijze. In de achterbumper van de XCeed vind je een nieuwe diffuser en een aangepaste skidplate. Het nieuwe bumperwerk aan voor- en achterzijde maakt de XCeed aan de voorzijde 2,5 centimeter en achter 6 centimeter langer dan het origineel. Grotere overhangen dus. Net als de Ceed Hatchback in GT- en GT-Line-trim krijgt de XCeed GT-Line achterlichten met een opvallend honingraatmotief. Over GT-Line gesproken: de XCeed had die uitvoering voor de facelift nog niet, maar is straks dus ook in die sportief uitgedoste trim te krijgen. Je herkent hem verder onder meer aan sportiever ogend bumperwerk met een in carrosseriekleur uitgevoerde diffuser, in carrosseriekleur uitgevoerde dorpels, zwarte dakrails, zwarte zijspiegelkappen en specifiek 18-inch lichtmetaal. Kia brengt drie nieuwe lakkleuren naar de XCeed: Lemon Splash, Yuca Steel Grey en Celadon Spirit Green dat je onlangs op een ingepakt testexemplaar van de vernieuwde XCeed voorbij zag komen.

Vanbinnen

Ook in het interieur van de XCeed voert Kia wijzigingen door, al zijn ze hier van kleine aard. Het knoppeneiland onder het optisch zwevende en 10,25-inch grote infotainmentsysteem bestaat uit vernieuwde knoppen, draaiknoppen en schakelaars en het al bekende 12,3-inch grote digitale instrumentarium krijgt een nieuwe lay-out. Verder brengt Kia onder meer een binnenspiegel met dunnere randen en nieuwe materialen naar de XCeed. Kia neemt verder de veiligheidssystemen van de XCeed onder de loep. Zo werkt Smart Cruise Control op basis van gegevens van het navigatiesysteem waardoor de software de aan te houden snelheid aanpast aan de maximumsnelheid. Ook past de XCeed die snelheid voortaan aan op basis van bochten.

Motoren

Op motorenvlak is er geen nieuws en dat betekent dat de XCeed net als voorheen met een 120 pk en 172 Nm sterke 1.0 T-GDI driecilinder, met een 160 pk en 253 Nm sterke (mild-hybride) 1.5 T-GDI en met een 204 pk en 265 Nm sterke 1.6 T-GDI leverbaar is. De 1.0 T-GDI is er alleen met een handgeschakelde zesbak. De 1.5 T-GDI is met dezelfde zesbak en met een zeventraps automaat met dubbele koppeling te krijgen. De 1.6 T-GDI heeft die automaat altijd. Ook keert de plug-in hybride aandrijflijn terug. Deze variant heeft een systeemvermogen van 131 pk en 265 Nm en kan dankzij een 8,9 kWh accu tot 48 kilometer elektrisch rijden. Schakelen gaat in deze plug-in hybride XCeed met een zestraps automaat met dubbele koppeling.

De vernieuwde Kia XCeed is vanaf medio september leverbaar. Prijzen volgen in een later stadium.