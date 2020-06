Mild-hybride diesel voor Kia XCeed

Al bij de introductie van de XCeed in juni vorig jaar meldde Kia dat het motorengamma - dat op dat moment alleen uit T-GDI-benzinemotoren bestond - op termijn op geëlektrificeerd vlak uitgebreid zou worden. De cross-over zou kennismaken met een plug-in hybrid én met een dieselmotor die uitgerust is met mild-hybrid techniek. De stekkerversie is er inmiddels en nu laat ook de geëlektrificeerde diesel zijn gezicht zien.

De mild-hybride diesel is een 1,6-liter viercilinder die in ons land vooralsnog alleen geleverd wordt met een zeventraps automaat met dubbele koppeling. De 136 pk en 320 Nm sterke machine noteert- afhankelijk van de gekozen uitvoering - een gemiddeld verbruik van 4,2-4,4 l/100 km. Het 48v mild-hybrid systeem is in staat de motor te ontlasten. De tankinhoud bedraagt net als bij de overige XCeeds 50 liter. De inhoud van de bagageruimte is met 426 liter eveneens identiek aan die van de XCeed's met benzinemotor. De XCeed 1.6 CRDi MHEV sprint in 10,1 seconden naar 100 km/h. De topsnelheid is vastgesteld op 198 km/h.

De fiscale prijs, dus de vanafprijs exclusief kosten rijklaarmaken, is vastgesteld op € 36.138 voor de DynamicLine-uitvoering. De DynamicPlusLine en ExecutiveLine brengen Kia respectievelijk € 37.638 en € 41.638 op. De kosten rijklaarmaken bedragen bij de overige versies van de XCeed € 845 (benzine) tot € 955 (plug-in). Voor de daadwerkelijke vanafprijs moet een soortgelijk bedrag bij de fiscale prijs worden opgeteld.