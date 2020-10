Kia Rio X-Line wordt Rio X

Kia heeft een facelift doorgevoerd op de Rio X-Line. De compacte cross-over ondergaat dezelfde uiterlijke aanpassingen als zijn sedanbroer eerder. De oplettende lezer had het vast al in de gaten: de vernieuwde Rio X-Line is niet voor Nederland bedoeld.

In Nederland kennen we Kia's aanduiding 'X-Line' alleen van de Picanto X-Line, een met cross-overelementen overladen stoer ogende uitvoering van Kia's kleinste model. Buiten de Nederlandse landsgrenzen levert Kia ook een Rio X-Line, maar dat is veel meer dan een avontuurlijk uitgedoste variant van de Rio. Sterker nog, dat type heeft zelfs weinig met de hier bekende Rio te maken. De Rio X-Line is nu gefacelift, tijd om het model wat aandacht te geven.

Het is 2017 als Kia in China de K2 Cross lanceert, een nieuwe hatchback die later dat jaar in Rusland als Kia Rio X-Line op de markt komt. Zwart-wit gezien is de Rio X-Line de cross-overachtige hatchbackversie van de Rio Sedan die Kia in Rusland en China verkoopt. Die Rio X-Line en Rio Sedan maken allebei gebruik van het GB-platform dat Kia ook in Europa onder de Rio toepast, al hebben de twee een koetswerk dat volledig van dat van 'ons' model afwijkt. De Rio X-Line is 4,24 meter lang en dat maakt de hatchback maar liefst 17 centimeter langer dan de vijfdeurs Rio die je in Nederland kunt kopen. Ook is de wielbasis van de Rio X-Line met 2,6 meter twee centimeter langer dan die van de hier bekende hatchback. Het Chinees-Russische sedanbroertje van de Rio X-Line ging kort geleden onder het mes en nu wordt de hoge hatchback op vergelijkbare wijze gefacelift. Daarbij wordt de auto niet alleen optisch aangepakt. Kia doopt de Rio X-Line in Rusland namelijk om tot Rio X.

De Rio X krijgt net als de Rio Sedan, niet te verwarren met de Rio Sedan die Kia in de Verenigde Staten verkoopt, herziene koplampen met uitlopers die omlaag de bumper in duiken. Daarnaast geeft Kia de auto andere bumpers, waaruit de led-dagverlichting is verdwenen. Die is immers ondergebracht in de koplampunits zelf. Ook de achterbumper wordt aangepast, die is voortaan van een stel nieuwe, maar dichte roosters voorzien. De indeling van de achterlichtunits is aangepast en is uitgerust met verticale ledsegementjes. Het motorenpalet is onveranderd. Ook de Rio X is dus leverbaar met een 1.4 van 100 pk en met een 123 pk sterke 1.6.

De Kia Rio X komt niet naar Nederland.