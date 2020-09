Facelift voor Kia Rio Sedan

In Nederland levert Kia de Rio alleen als hatchback, maar ver buiten onze landsgrenzen bestaat er ook een sedanversie van. Sterker nog, er zijn twee Kia's Rio in sedanvorm. De voor de Chinese en Russische markt bestemde variant is nu gefacelift.

Kia stelde de huidige, vierde generatie van de Rio in september 2016 aan de wereld voor. In ons land kun je hem alleen als vijfdeurs hatchback krijgen, maar in de Verenigde Staten heb je een tweede keuzemogelijkheid. Kia biedt er namelijk een sedanversie van de Rio aan, die zijn basis deelt met de hier bekende vijfdeurs en die dus ook hetzelfde front heeft. Aan de andere kant van de wereld bestaat een tweede Rio Sedan. Het betreft de voor de Russische en Chinese markt bestemde afgeleide. Die auto, die in China overigens als K2 door het leven gaat en een op details afwijkende neus heeft, deelt zijn GB-platform met onze en de Amerikaanse Rio, maar heeft een compleet andere koets. Die Rio Sedan is nu onder het mes gegaan.

De Russische en Chinese Rio Sedan/K2 heeft een wielbasis die met 2,6 meter 2 centimeter langer is dan die van de hier bekende hatchback. Met name aan de voorkant is de Rio Sedan bijgewerkt. De vierdeurs Rio krijgt nieuwe koplampen met een aangepaste indeling. Voortaan loopt er een uitloper omlaag de opnieuw vormgegeven bumper in. Het gewijzigde bumperwerk maakt de Rio Sedan in totaal 2 centimeter langer. Ook nieuw is de grille, die is namelijk een stuk groter dan op het in 2017 gepresenteerde origineel (foto 13, 14 en 15). Ook achterop is er designnieuws. Kia geeft de Rio Sedan achterlichten met een nieuwe invulling. Daarnaast hangt er onderaan de bilpartij van de Rio Sedan een veranderde achterbumper. Daarin plaatst Kia twee driehoekige zilverkleurige ornamenten, waarvan er eentje dient als omlijsting van het uitlaateindstuk. De topversies van de Rio Sedan hebben een haaienvinantenne die ongeacht de gekozen lakkleur in het zwart is uitgevoerd.

Vanbinnen verandert er weinig. Kia zet voortaan een 8-inch infotainmentsysteem op de optielijst en voegt een groter, nu 4,2- in plaats van 3,5-inch kleurenschermpje toe, dat een plekje heeft tussen de klokken in het instrumentarium. Op de motorenlijst staat een 100 pk leverende atmosferische 1.4 MPi, die een eveneens ongeblazen 123 pk sterke 1.6 MPi als krachtiger alternatief heeft. Schakelen gaat met een handgeschakelde zesbak, al is voor beide motorversies ook een automaat met zes verzetten leverbaar.

Om de Rio-verwarring nog iets groter te maken: op basis van de Russische/Chinese Rio Sedan bestaat ook een cross-over-achtige hatchback. Die auto heet in Rusland Rio X-Line en gaat in China als KX Cross door het leven.