De Kia Rio draait al mee sinds 2000, maar leefde tot 2011 een wat teruggetrokken bestaan. In dat jaar verrasten de Koreanen vriend en vijand met de níeuwe Rio, een opvallend fris getekend model waarvan het merk er een jaar later ruim 7.000 wist te verkopen. Minstens zo opvallend als het design was de gifgroene EcoDynamics-badge op de achterklep. Hoe groen was de derde generatie Rio echt? We duiken in de cijfers.

De derde generatie Kia Rio stamt nog uit de tijd dat er bij B-segmenters nog ‘gewoon’ turboloze viercilinders onder de kap lagen. In het geval van de Rio was dit meestal de 1.2 CVVT met 85 pk. Met dat ‘CVVT’ wordt overigens geen automatische transmissie bedoeld, het is een afkorting voor Continuously Variable Valve Timing. Simpelweg Kia’s eigen aanduiding voor variabele klepbediening.

Verbruik Kia Rio 1.2 CVVT

Wanneer we de cijfers van alle 48 Kia Rio 1.2 CVVT’s in de AutoWeek Verbruiksmonitor samenvoegen zien we een gemiddeld verbruik van 1 op 15,5 (6,5 l/100 km). De gunstigste waarde is 1 op 18,2 (5,5 l/100 km), gereden over een afstand van ruim 28.000 kilometer, in ongeveer 2,5 jaar tijd. Dat het bij een dergelijk kilometrage ook flink minder zuinig kan bewijst de bestuurder die in een jaar tijd zo’n 10.000 kilometer aflegde. Het verbruik? 1 op 12,3 (8,1 l/100 km).

Verbruik Rio 1.1 CRDi

Naast de 1.2 CVVT leverde Kia ook een diesel, de kleine 1.1 CRDi met 75 pk. Elf rijders daarvan hebben hun tankbonnetjes ingevoerd in de Verbruiksmonitor, waarbij onder de streep een waarde van 1 op 19,7 (5,2 l/100 km) staat. De laagste waarde is een erg nette 1 op 25,3 (3,95 l/100 km). Deze auto was in het bezit van een bewuste rijder, maar we weten dat de auto in ieder geval één keer goed op zijn staart is getrapt. Dit exemplaar maakte in 2014 namelijk zijn opwachting in de rubriek ‘Op de rollenbank’ – waar hij ook nog eens 10 procent extra vermogen leverde. De onzuinigste dieselaar reed overigens bijna 70.000 kilometer lang met een gemiddelde van 1 op 17,7 (5,7 l/100 km).

De derde generatie Kia Rio met 1.2 CVVT blijkt niet meer dan gemiddeld zuinig. Eigenaren van de één generatie nieuwere Hyundai i20 (2014 – 2020) met 1,2-liter viercilinder ‘doen’ gemiddeld 1 op 17. Met de 100 pk sterke i20 1.0 T-GDI turbo rijden eigenaren gemiddeld 1 op 15,5; hetzelfde verbruik als de Kia Rio 1.2 CVVT, maar dan met meer koppel en vermogen.