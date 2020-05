Vernieuwde Kia Picanto schittert online

Kia heeft in het thuisland Zuid-Korea de vernieuwde Morning gepresenteerd. Dat zorgt ook in Nederland voor een goede ochtend. De Morning is namelijk gewoon de Picanto en dat betekent dat we nu ook de gefacelifte Picanto in beeld hebben!

De Picanto en zijn broertje van Hyundai, de i10, lopen niet helemaal met elkaar in de pas. De huidige generatie Kia Picanto werd drie jaar geleden aan de wereld voorgesteld terwijl we de hagelnieuwe i10 pas vorigjaar leerden kennen. Dat betekent dat de compacte Kia enkele jaren meer ervaring heeft, jaren die het merk met een milde facelift tracht te verbloemen.

Hoewel de gefacelifte Picanto wel degelijk op diverse punten is vernieuwd, zijn de aanpassingen niet wereldschokkend. Kia's kleinste is vooral gewoon weer herkenbaar als Picanto. De compacte vijfdeurs krijgt nieuwe koplampen met vier led-elementen en de grille wordt niet alleen aangekleed meteen chroomkleurige omlijsting, maar ook met twee chroomkleurige strips. In de vernieuwde bumper zien we twee zilverkleurige designelementen én grotere koelopeningen. Een kleine kanttekening bij de uiterlijke aanpassingen: de Morning op deze foto's is uitgevoerd in een smaak die Urban, een smaak waarin de Kia net even wat lekkerder voor de dag komt. We mikken erop dat de getoonde uitvoering gelijkenissen vertoont met de GT-Line-variant van de nog te onthullen vernieuwde Europese Picanto.

De aanpassingen in het interieur zijn vrij summier. Kia geeft de Picanto een herzien 8-inch groot infotainmentscherm en ook is het 4,2-inch grote display tussen de klokken in het instrumentenpaneel anders van vorm. In Korea kan de Morning met zijn nieuwe infotainmentsysteem onder meer overweg met een digitale assistent. Daarbij valt het systeem te koppelen aan een telefoonapplicatie waarmee je onder meer op afstand de klimaatregeling kunt bedienen. Het systeem kan zelfs gekoppeld worden aan 'slimme apparaten' die je thuis hebt staan. Ook hierbij geldt dat de te vernieuwen Europese Picanto op detail kan verschillen.

Momenteel is de Picanto in Nederland alleen leverbaar met de 67 pk sterke atmosferische 1.0, de 100 pk sterke 1.0 T-GDI werd eerder van de prijslijst gehaald. De 67 pk sterke 1.0 is voortaan enkele procentjes zuiniger. Wat er in Nederland met de beschikbaarheid van de 100 pk sterke 1.0 T-GDI gaat gebeuren, valt nog te bezien. Kia breidt de lijst met beschikbare veiligheidssystemen in Zuid-Korea uit met Blind-Spot Collisino-Avoidance Assist, Rear Cross Traffic Collisino Avoidance Assist, Lane Keeping Assist, Driver Attention Warning en Forward Collision Avoidance Assist.

Officiële informatie over de vernieuwde Picanto volgt later. Nogmaals: alle bovenstaande wijzigingen hebben betrekking op de Morning, de Picanto zoals hij in Zuid-Korea heet.