Kia K3 GT opgefrist

Kia bedient in de VS, thuisland Zuid-Korea en andere markten buiten Europa het compacte middensegment met een auto die respectievelijk als Forte, K3 of Cerato door het leven gaat. De sedanversie daarvan is onlangs gefacelift (foto 4 en 5) en nu volgt de GT. Zoals we bij de sedan al zagen, is Kia drukker geweest aan de tekentafel dan in eerste instantie zichtbaar is. De K3 krijgt namelijk behalve een wat meer geknepen Tigernose-grille ook compleet nieuwe ledkoplampen die voortaan direct aan de grille grenzen. Uiteraard is ook het bumperwerk op de schop gegaan en zijn er rode accenten naast de luchtinlaten gekomen om het sportievere karakter ten opzichte van de sedan wat te benadrukken. De GT heeft namelijk met een 207 pk sterke 1.6 T-GDI, een aangepast onderstel en betere remmerij standaard wat meer in huis.

Bij de GT is natuurlijk vooral de verandering aan de achterkant interessant, aangezien we het nieuwe neusje al van de K3 sedan kennen. Zelfs als we 'm naast de pre-facelift K3 GT zetten, is het goed speuren naar veranderingen. Het meest in het oog springend zijn de opzetstukken naast de achterruit, die bovenaan aansluiten op de subtiele dakspoiler. Daardoor oogt de K3 GT net even iets sportiever. Ook zijn de achterlichten voortaan standaard voorzien van ledverlichting en prijkt ook op de GT uiteraard het nieuwe Kia-logo, maar het blijft voor de rest bij het bekende.

Overigens verkoopt Kia de K3 ook in China, maar daar zit weer een compleet andere neus op dan de hier getoonde K3.