Kia ramt in hoog tempo zijn nieuwe EV's de markt op. Na de goedlopende EV3 en de EV4 waarmee we binnenkort gaan rijden, kunnen we nu ook voor het eerst live kennismaken met de ruime EV5. Die moet het opnemen tegen hardlopers als de Skoda Enyaq en de Tesla Model Y.

Eind augustus 2023, nu bijna twéé jaar geleden, presenteerde Kia de EV5. Die volgde vrij snel op de Kia Concept EV5 en het leek er dan ook op dat Kia het tempo er lekker in hield. We rekenden er toen dan ook op dat de EV5 al in 2024 zijn marktintroductie zou beleven. De Kia EV3 kwam eerst en ook de EV4 gaan we binnenkort rijden. Maar de EV5 komt nu echt ook naar ons land en we konden er vast een rondje omheen lopen. Gezien het enorme succes van de EV3 zal deze EV5 ongetwijfeld snel wat marktaandeel opeisen in een druk segment.

Kia EV5 is meer EV3 dan EV9

De EV5 moet je zien als het elektrische alternatief voor de Kia Sportage. De 4,62 meter lange EV bindt onder meer de strijd aan met onder meer de Peugeots e-3008 en e-5008, maar ook de Volkswagen ID4, de Skoda Enyaq en de Tesla Model Y. De EV5 staat weliswaar op het e-GMP platform waarop ook de EV6 en EV9 staan, maar toch krijgt hij geen achterwielaandrijving of 800 volt-techniek. In plaats daarvan deelt de auto techniek met de EV3, die op de (in principe) voorwielaangedreven versie van dat platform staat. De EV5 krijgt daarom in het begin een 218 pk sterke motor op de vooras met een 81-kWh accu, goed voor 530 WLTP-kilometers. Later volgt een AWD met twee motoren en 265 pk. Een versie met kleinere accu komt waarschijnlijk zo richting 2027, maar Kia zegt daarover nog geen knoop te hebben doorgehakt. Het laden kan tot 150 kW (en niet 120 kW zoals in de video wordt gemeld, Kia heeft deze informatie later geüpdatet); een stuk minder dan in de EV9. Kia claimt wel dat de laadcurve erg goed is.

De cockpit ziet er bekend uit voor berijders van de EV3. Het dashboardscherm meet 12,3 inch, aangevuld met een kleiner 5-inch scherm voor de climatecontrol. Gelukkig verwerkt Kia niet alle opties in de touchscreens, er zijn ook nog enkele fysieke knoppen, waarvan sommige in het dashboardmateriaal zijn verwerkt. Dankzij bidirectioneel laden kun je de stroom niet alleen in de accu stoppen, maar er ook weer uithalen. Met de Vehicle-to-Load-functie (V2L), kun je tot 3,6 kW aftappen. Ook aan Vehicle-to-Grid (V2G) is gedacht: de benodigde hardware is al aan boord. Zodra de regelgeving en infrastructuur het toelaten, is de EV5 klaar om stroom terug te leveren.

Nog geen prijzen voor de Kia EV

Prijzen voor de Kia EV5 zijn er nog niet, we verwachten die nog deze zomer. Eind dit jaar moet de auto bij de dealers te vinden zijn. Gezien zijn positionering verwachten we dat Kia hem lager in de markt zet dan de EV6.