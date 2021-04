De gloednieuwe Kia EV6 GT is zelfs voor EV-begrippen behoorlijk rap en biedt op papier heel veel snelheid voor een relatief gunstig bedrag. Dat bracht ons op een idee: wat zijn eigenlijk de voordeligste auto’s als je persé in minder dan 4 seconden van 0 naar 100 wil kunnen knallen?

EV’s zijn snel. Dat is niet per definitie waar, maar wel vaak. Met name Tesla is natuurlijk heer en meester op dit vlak en heeft ervoor gezorgd dat half leaserijdend Nederland inmiddels in een auto rijdt die in supercartempo van 0 naar 100 schiet. Over de vraag hoe nuttig dat is en hoe vaak die Tesla-rijders dat in de praktijk doen, kun je uren debatteren. Dat traditioneel aangedreven auto’s vaak het onderspit delven en dit soort acceleratietijden dankzij de komst van de EV flink minder bijzonder zijn geworden, is echter een feit.

Toch is de Kia EV6 GT opzienbarend. De auto sprint van 0 naar 100 in 3,5 tel en dat is een waarde die we op EV-gebied tot nu toe alleen bij merken als Tesla en Porsche aantroffen. De Kia schopt het zelfs in één keer tot de nummer één van de onderstaande lijst, waarbij de prijs en dus niet de sprinttijd de positie bepaalt. De Tesla Model 3 Performance is net sneller, maar ook net duurder.

Oude C

Het uitgangspunt voor de lijst is dat de auto in kwestie in minder dan vier tellen van nul naar honderd accelerereert. Vier seconden rond telt dus niet, waarmee een auto als de Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio helaas net afvalt. Ook moet de auto bestelbaar en binnen afzienbare tijd leverbaar zijn in Nederland. Dat is een moeilijk puntje in het geval van de Tesla Model Y, waarvoor Tesla officieel een verkoopstart halverwege dit jaar belooft, maar de exacte introductiedatum nog niet duidelijk is. De kleinste Tesla-SUV krijgt daarom een eervolle vermelding: met een prijs van €71.010 zou de Tesla Model Y Performance (3,7 seconden) op een derde plek zijn geëindigd en de Porsche Panamera van de lijst verdringen.

De gefacelifte versies van de Model S en Model X zijn qua levertijd eveneens twijfelgevallen, maar deze auto’s zouden ook in hun ‘oude’ vorm in de lijst terechtkomen. De Mercedes C-klasse verdient in dit kader een aparte vermelding, omdat de nieuwe C-klasse nog niet leverbaar is als AMG 63. Het oude model staat echter nog wel als coupé (en cabrio) op de prijslijst, en die komt in S-vorm in aanmerking voor de negende plek. Overigens komt ook de Mercedes-AMG A 45 alleen in S-trim onder de vier seconden uit.

Op één hoop

Nog een spelregel: we noemen alleen de voordeligste modelvariant die in aanmerking komt. De genoemde prijs voor de Audi RS5 geldt bijvoorbeeld voor de Sportback, maar de coupé hoort er natuurlijk ook bij. Ook de BMW M3 en M4 Competition vegen we vanwege de grote technische gelijkenissen op één hoop. Als er snellere versies zijn van een genoemd model, worden die dus evenmin apart benoemd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de grote Tesla’s (die er ook als Performance zijn) en voor de Porsche Panamera (Turbo).

Vier van de tien ‘goedkoopste’ snelle modellen zijn elektrisch, waaronder de gehele top drie. Toch resten er daarmee nog zes auto’s met een brandstofmotor, waarvan er slechts één een plug-inhybride is. De snelste auto van de lijst is de Tesla Model S. Tesla hoeft nog niet te vrezen voor z’n positie als ‘sprintkoning’, maar dankzij Kia komt de verrassend betaalbare concurrentie nu wel akelig dichtbij.

Model Prijs Tijd (s) 1. Kia EV6 GT € 63.595 3,5 2. Tesla Model 3 Performance € 64.990 3,3 3. Tesla Model S Long Range € 91.000 3,2 4. Mercedes-AMG A45s € 95.384 3,9 5. Audi TT RS € 98.574 3,7 6. Tesla Model X Long Range € 101.000 3,9 7. Audi RS5 € 127.596 3,9 8. BMW M3/M4 Competition € 129.269 3,9 9. Mercedes-AMG C63 S Coupe € 138.986 3,9 10. Porsche Panamera 4S E-Hybrid € 136.600 3,7

5 seconden

Vorig jaar maakten we trouwens al eens een vergelijkbare lijst, maar toen voor auto's die minder dan vijf seconden nodig hadden voor het bekende sprintje. Volvo bleek daar uitzonderlijk goed in te zijn, maar onder de vier seconden is de spoeling zelfs een jaar na dato aanzienlijk dunner.