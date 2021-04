Ook prijzen elektrische Kia EV6 bekend

Toeval bestaat nog. Zeer kort nadat Hyundai de prijzen van de elektrische Ioniq 5 presenteerde, geeft Kia de complete prijslijst van zijn minstens zo eigenwijze als technisch veelbelovende Kia EV6 vrij. De elektrische Kia EV6 heeft een vanafprijs van €44.595 en is vanaf september in Nederland te vinden.

Het feit dat de Kia EV6 en de Hyundai Ioniq 5 sterk aan elkaar gerelateerd zijn, maakt de auto's bepaald niet identiek. Niet alleen wijken ze op technisch vlak van elkaar af, ook de uitvoeringen waarin de twee auto's geleverd worden verschillen onderling. Kia maakte eind maart al de voorlopige vanafprijzen van de elektrische EV6 bekend en nu hebben we alle definitieve prijzen te pakken.

De Kia EV6 heeft een vanafprijs van €44.495. Dat bedrag is voor de achterwielaangedreven EV6 met 169 pk sterke elektromotor en het 58 kWh grote accupakket. Het betreft de naamloze standaarduitvoering en dat is ook de enige smaak waarin de 58 kWh-versie wordt geleverd. Volgens de WLTP-cyclus komt deze versie zo'n 400 kilometer ver op een lading. In 8,5 seconden heeft de basis-EV6 een snelheid van 100 km/h op de klok.

De Kia EV6 met de grotere 77,4 kWh accu is met zowel achter- als vierwielaandrijving te krijgen en is tevens beschikbaar in meerdere uitvoeringen. De achterwielaangedreven is in combinatie met het grotere pakket ook sterker. De unit levert 229 pk en het geheel is goed voor een actieradius van meer dan 510 kilometer. In 7,5 seconden zoemt hij naar een snelheid van 100 km/h. De vanafprijs van de achterwielaangedreven Kia EV6 met 77,4 kWh grote elektrische longinhoud bedraagt €52.095. Voor dat bedrag rijd je direct de EV6 Plus-uitvoering. Liever de dankzij twee elektromotoren 325 pk sterke versie? Kan geregeld worden. Kia vraagt €54.595 voor die als EV6 Plus uitgevoerde variant, een motorversie die al in 5,4 seconden de 100 km/h aantikt. De actieradius bedraagt meer dan 490 kilometer. Zowel de achter- als vierwielaangedreven Kia's EV6 met 77,4 kWh accu zijn er ook als sportief aangeklede GT-Line. Ze kosten respectievelijk €56.895 en €59.395. De vierwielaangedreven GT-Line komt door zijn grotere lichtmetaal iets minder ver dan de versies met kleinere sloffen.

Dankzij 800v-technologie kan het accupakket van elke Kia EV6 aan een 350 kW-lader in 18 minuten van 10 tot 80 procent van zijn capaciteit volgeladen worden met stroom. Het maximum trekgewicht (geremd) van de EV6 met 58 kWh-accu bedraagt 750 kilo, de versies met 77,4 kWh-accu mogen 1.600 kilo trekken. Met uitzondering van de heftige hierna te behandelen EV6 GT hebben alle Kia's EV6 een topsnelheid van 185 km/h.

Kia EV6 GT

De absolute topversie van de Kia EV6 verdient een losse vermelding. Die GT-geheten versie is namelijk een krankzinnig krachtige, vierwielaangedreven variant met twee samen 584 pk sterke elektromotoren. Wie zich niet uit de tent laat lokken door de buitenissig krachtige elektromotoren die de EV6 GT in 3,5 seconden naar een snelheid van 100 km/h lanceert, moet zo'n 400 kilometer uit de 77,4 kWh accu kunnen persen. Kia vraagt €63.595 voor deze absolute koning van het Kia-gamma. De GT is vanbuiten te herkennen aan z'n specifieke bumpers, maar ook aan de immense 21-inch grote wielen waar zich speciale Performance-remschijven met neongroene klauwen achter schuilhouden. Het interieur van de GT is volgehangen met sportstoelen die met suède zijn bekleed. Meer GT-pret komt in de vorm van elektronisch instelbare dempers en een elektronisch aangestuurd sperdifferentieel.

Uitvoeringen en uitrusting

De Kia EV6 zit als naamloze basisuitvoering al riant in zijn spullen. Zo zijn het 12,3-inch grote digitale gebogen intrumentarium en het evengrote scherm van het infotainmentsysteem standaard, hetzelfde geldt voor zaken als de semi-autonome snelwegassistentie, slimme cruise control en over twee zones gescheiden klimaat regeling. Parkeersensoren rondom, een achteruitrijcamera, stoelverwarming voor, een verwarmbaar stuurwiel, ledverlichting rondom en 19-inch grote lichtmetalen wielen horen net als een interieur dat met een combinatie van stof en kunstleer is bekleed tot de standaarduitrusting. Een warmtepomp is bij de basis-EV6 een optie van €995.

Dan is er de uitvoering die EV6 Plus heet. Deze uitvoering voegt een tot in de kleinste nisjes met kunstleer bekleed interieur, geventileerde voorstoelen, een verwarmbare achterbank en sfeerverlichting aan het geheel toe. Daar houdt het niet bij op, de voorstoelen zijn bij de EV6 Plus namelijk elektrisch verstelbaar, kunnen nagenoeg compleet naar achteren worden gegooid en hebben een geheugenfunctie. Ook heb je vanaf deze versie in het portier verzonken deurgrepen, een elektrisch bedienbare achterklep, een uitgebreid Meridan-audiosysteem met 14 luidsprekers, sfeerverlichting, een warmtepomp en de V2L-technologie om andere elektrische apparaten mee op te laden.

De GT-Line is vanbuiten te herkennen aan z'n in carrosseriekleur gespoten wielkastranden, maar ook aan z'n afwijkende en sportiever ogende bumperwerk. Meer GT-Line-pret komt in de vorm van aluminium pedalen en zwarte hemelbekleding. De uitrusting van de GT-Line omvat ten opzichte van de EV6 Plus als extra's onder meer een schuif-/kanteldak, led-matrixkoplampen met dynamische richtingaanwijzers, een 360-graden-camera, dodehoekcamera's en een uitgebreid head-updisplay dat gebruik maakt van augmented reality-technologie. De GT-Line profiteert verder van de komst van snelwegassistentie met rijbaanwisselfunctie, een op afstand bedienbare parkeerassist en een uitgebreider noodremsysteem. De AWD-versie krijgt ook nog eens 20- in plaats van 19-inch lichtmetaal.

Prijslijst Kia EV6